L'8 gennaio 2022, Marco Odermatt vince per la prima volta lo slalom gigante di Adelboden. Keystone

A 28 anni, Marco Odermatt è già una leggenda con impressionanti successi. In Val Gardena, il nidvaldese ha aggiunto una pietra miliare con la sua 50esima vittoria in Coppa del Mondo.

Keystone-SDA SDA

Il 18 dicembre 2025, Marco Odermatt è salito ancora una volta sul gradino più alto del podio. Il quattro volte vincitore della Coppa del Mondo si è infatti preso anche la discesa libera di Val Gardena e ha scritto un altro capitolo della storia dello sci.

Grazie alla sua 50esima vittoria in Coppa del Mondo, l'atleta si è portato a pari merito con l'eroe dello sci italiano Alberto Tomba nella classifica dei trionfi in Coppa del Mondo di tutti i tempi.

L'occasione per ripercorrere sette momenti salienti della carriera di uno dei più gloriosi atleti rossocrociati.

6 dicembre 2019: la prima vittoria

All'età di 22 anni e 2 mesi, il nidvaldese festeggia la sua prima vittoria in Coppa del Mondo nel super-G di Beaver Creek. Odermatt, che è diventato cinque volte campione del mondo juniores a Davos nel febbraio 2018, vince alla sua 41esima partenza in Coppa del Mondo dopo due podi nell'inverno precedente.

«Non pensavo di aver sciato abbastanza bene per essere in lizza per la vittoria. All'inizio ero felice di tagliare il traguardo. Speravo solo che fosse sufficiente per qualche punto», ha spiegato ai media all'epoca.

7 dicembre 2020: primo trionfo nello slalom gigante

Nella sua prima gara con la casacca rossa del leader della disciplina, il nativo di Hergiswil pone fine a un lungo periodo di siccità nazionale nello slalom gigante. Per quasi dieci anni, da Kranjska Gora nel marzo 2011, Carlo Janka è stato l'ultimo vincitore svizzero della Coppa del Mondo nella disciplina di base.

A Santa Caterina, Odermatt ha affermato il suo stile aggressivo, che sarebbe diventato il suo marchio di fabbrica. «Sapevo di dover attaccare e rischiare, perché solo così avrei potuto vincere una gara di Coppa del Mondo oggi», afferma il nidvaldese dopo la sua seconda vittoria ai massimi livelli.

Marco Odermatt festeggia la sua prima vittoria in slalom gigante in Coppa del Mondo nel dicembre 2020. Foto: Keystone

8 gennaio 2022: prima vittoria in casa ad Adelboden

Odi inizia il suo percorso davanti al pubblico svizzero con la sua nona vittoria, la sesta in slalom gigante. Gli spettatori sul Chuenisbärgli lo attendevano come il Messia, ma il nidvaldese sentiva la pressione di aver vinto tre dei primi quattro slalom giganti della stagione 2021/22.

Nonostante una seconda manche complicata, è riuscito a superare l'austriaco Manuel Feller. Il leader della classifica generale ha ora un vantaggio di quasi 400 punti sul suo rivale più vicino e si avvia verso il suo primo grande globo di cristallo, che vincerà alla fine della stagione.

18 marzo 2023: La dimostrazione di potenza con un vantaggio di oltre 2 secondi

Il Mozart di Hergiswil vince lo slalom gigante di Soldeu con un vantaggio di 2,11 secondi su Henrik Kristoffersen. Con 2042 punti, Odermatt batte di 42 punti il precedente record di punti di Hermann Maier della stagione 1999/2000.

Grazie a dodici vittorie, il nidvaldese chiude l'inverno 2022/23 con la generale di Coppa del Mondo e i piccoli globi di cristallo nello slalom gigante e nel super-G. Si assicura anche l'oro dei Mondiali nel gigante a Courchevel.

11 gennaio 2024: il primo trionfo in discesa libera

Nonostante la forte concorrenza del francese Cyprien Sarrazin, Odermatt vince la gara del Lauberhorn. Su un tracciato accorciato, scia una gara da sogno con i quattro migliori intertempi delle cinque gare di Wengen.

Due giorni dopo, Odermatt bissa il successo nell'Oberland Bernese sulla distanza originale, relegando il rivale transalpino al secondo posto per quasi sei decimi.

Marco Odermatt conquista il suo primo trionfo in discesa libera in Coppa del Mondo davanti al pubblico di casa a Wengen. Foto: Keystone

24 gennaio 2025: primo successo a Kitzbühel

Nel super-G si aggiunge alla lista dei vincitori sulla Streif con il suo 44esimo successo e 80esimo podio in Coppa del Mondo. Tuttavia, non riesce a vincere la discesa libera, una delle poche vittorie prestigiose che deve ancora ottenere.

Nel 2022, l'emergente stella dello sci svizzero è stato battuto dal connazionale Beat Feuz e si è dovuto accontentare del secondo posto.

7 dicembre 2025: prima vittoria nello slalom gigante di Beaver Creek

Il 7 dicembre 2025 lo sciatore della Svizzera centrale conquista a Beaver Creek la sua quarta vittoria stagionale, la 49esima in Coppa del Mondo. Un successo che colma una lacuna importante, perché fino a quel momento il suo bilancio nel gigante sulla pista della località delle Montagne Rocciose era tutt'altro che brillante.

Prima di questa vittoria, infatti, il 27esimo posto rappresentava il suo miglior risultato, mentre in tre occasioni il campione non era nemmeno riuscito a concludere la gara.

Ora Marco Odermatt in Val Gardena ha raggiunto il numero 4, Alberto Tomba, nella classifica dei vincitori di Coppa del Mondo di maggior successo.

L'italiano ha vinto un totale di 50 gare di Coppa del Mondo in slalom gigante e slalom negli anni Novanta. È molto probabile che Odermatt si lasci Tomba alle spalle nei prossimi giorni, dato che ci sono ancora diverse gare in programma.

Potrebbe interessarti anche