Le stelle dello sci svizzero possono ancora conquistare i Globi di cristallo. Ecco chi e in quale disciplina

Lara Gut-Behrami e Marco Odermatt hanno vinto la Coppa del Mondo generale lo scorso inverno. KEYSTONE

Chi si aggiudicherà la vittoria assoluta nelle varie discipline della Coppa del Mondo di sci? Gli svizzeri hanno ancora delle possibilità di vincere alcuni degli ambiti globi di cristallo anche quest'inverno? Una panoramica.

Hai fretta? blue News riassume per te Una stagione sciistica di grande successo sta per concludersi per gli atleti rossocrociati.

La battaglia per i globi di cristallo è ancora aperta nella maggior parte delle discipline. Solo la classifica del super-G maschile è già stata conquistata da Marco Odermatt.

Anche nella Generale di Coppa del Mondo la decisione sembra già presa. Odermatt è in netto vantaggio.

In campo femminile, dopo la decisione di mercoledì di annullare la discesa a La Thuile per maltempo, a Lara Gut-Berhami restano solo 4 e non 5 gare di velocità per recuperare 322 punti a Federica Brignone. Impossibile? Per la fuoriclasse ticinese forse no.

La sciatrice di Comano ha invece ottime possibilità d'aggiudicarsi la Coppetta di Super-G. Mostra di più

Donne

Classifica generale

Per molto tempo è stata una gara serrata in Coppa del Mondo tra Federica Brignone e Lara Gut-Behrami, ma l'italiana è in forma strepitosa: ha già vinto sette gare di Coppa del Mondo nel 2025 e si è staccata nella lotta per il globo di cristallo. E ha 322 punti di vantaggio su Gut-Behrami.

La ticinese, dopo l'annullamento della discesa a La Thuile, dovrebbe disputare solo altre 4 gare di velocità in questa stagione: è altamente improbabile che la 32enne possa raggiungere l'italiana. MA non del tutto impossibile per la fuoriclasse di Comano.

Discesa libera

Gut-Behrami non sarà in lizza per la vittoria nella classifica di discesa libera. Come detto manca solo una gara di discesa, quella delle finali che si disputeranno dal 22 al 27 marzo, e si sta delineando una lotta a tre tra Brignone, Cornelia Hütter e Sofia Goggia, distanziate di soli 34 punti.

Super-G

Nel super-G, Gut-Behrami è in pole position per la Coppetta di specialità. L'elvetica è in testa con 55 punti di vantaggio su Brignone. Mancano ancora tre gare. Anche se ci sono ancora 300 punti in palio, le due probabilmente lotteranno solo tra di loro.

Goggia, al terzo posto, è già a 159 punti di distanza. Forse un poco troppi.

Slalom gigante

Brignone ha vinto cinque degli otto slalom giganti di quest'inverno, ma è ancora solo al terzo posto nella classifica della disciplina, essendo stata eliminata negli altri tre.

Alice Robinson è in testa. La neozelandese ha fallito il traguardo solo una volta e ha concluso tutte le altre gare tra le prime tre. L'ultima delle finali di Coppa del Mondo, a Sun Valley, sarà una prova di forza.

Slalom

Nello slalom, Camille Rast è ancora in lotta per il globo di cristallo. La sciatrice vallesana è a 41 punti dalla croata Zrinka Ljutic in seconda posizione, mentre Katharina Liensberger è in agguato a soli 10 punti.

In termini puramente matematici, Wendy Holdener potrebbe ancora vincere la coppetta con uno slalom da disputare e un deficit di 96 punti.

Tuttavia Ljutic ha in mano tutti gli assi. Un terzo posto è sufficiente alla 21enne per vincere il suo primo globo di cristallo.

Uomini

Classifica generale

Marco Odermatt vincerà la Coppa del Mondo per la quarta volta consecutiva. Il suo vantaggio su Henrik Kristoffersen è già di 570 punti a sei gare dal termine.

Franjo von Allmen e Loïc Meillard sono gli altri due svizzeri nei primi quattro posti della classifica generale.

Discesa libera

Con un vantaggio di 83 punti, è difficile negare a Odermatt la vittoria nella discesa libera. Ma possiamo concentrarci sui 7 punti che separano Alexis Monney da Miha Hrobat. Se Monney difenderà questo vantaggio, la Svizzera conquisterà di fatto i primi tre gradini del podio nella disciplina regina.

Sarebbe il coronamento assoluto di una fantastica stagione di discesa per gli uomini svizzeri. Al settimo e all'ottavo posto si trovano altri due atleti di Swiss-Ski, Justin Murisier e Stefan Rogentin.

Super-G

Odermatt si è già aggiudicato la Coppetta di super-G. Rogentin è al terzo posto e ha quindi buone possibilità di concludere la stagione sul podio nella classifica della disciplina.

Slalom gigante

Quest'inverno Odermatt non è stato irresistibile nello slalom gigante come la scorsa stagione (nove vittorie in dieci gare). Il nidvaldese è però in vantaggio su Kristoffersen di 41 punti a due gare dalla fine della stagione. Ci sono quindi ottime possibilità che Odi difenda anche questo titolo.

Slalom

Nello slalom Meillard ha ancora una minima possibilità di vincere. Lo svizzero è a 102 punti da Kristoffersen e a 25 da Clément Noël. Oltre ai suoi risultati migliori nei due slalom rimanenti, lo svizzero avrà probabilmente bisogno che il norvegese si ritiri per conquistare la classifica di disciplina.

Coppa delle Nazioni

Da tempo è chiaro che la Svizzera vincerà la Coppa delle Nazioni. L'Austria ha quasi 3'000 punti di distacco, l'equivalente di 30 vittorie in Coppa del Mondo. È molto più probabile che la Svizzera lotti contro il suo stesso record del 2023, quando ottenne 11'318 punti.

Il record sarà probabilmente difficile da raggiungere quest'inverno. Con 11 gare ancora da disputare, sarebbero ben 180 punti per gara.

Finora in questa stagione gli svizzeri hanno ottenuto una media di 153 punti in 61 gare.

Il ritratto di Lara Gut-Behrami 13.02.2025