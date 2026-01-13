Il CEO della FIS Urs Lehmann è pieno di grinta. Keystone

Urs Lehmann è il CEO della Federazione internazionale di sci (FIS) da circa 100 giorni ed è pieno di energia. In questa intervista, lo storico presidente dello sci svizzero parla dei suoi piani e delle sue visioni.

Hai fretta? blue News riassume per te Strutture obsolete e processi lenti: la FIS sta affrontando una riorganizzazione radicale.

Sotto la guida di Urs Lehmann, la Federazione vuole rendere lo sci più moderno, più globale ed economicamente più forte.

Più gare, nuovo marketing e regole standardizzate dovrebbero aiutare a raggiungere gli obiettivi. Mostra di più

Dopo tanti anni alla guida di Swiss-Ski, Urs Lehmann è da 100 giorni il nuovo CEO della Federazione internazionale di sci (FIS), organizzazione che vuole rivitalizzare, dato che è bloccata in strutture obsolete. Il tutto «il più rapidamente possibile», come spiega in un'intervista a «Keystone-SDA».

La Federazione deve «prendere il posto di guida», afferma il 56enne argoviese, che lavora a stretto contatto con Johan Eliasch. Nel 2021 è stato chiaramente sconfitto dal miliardario svedese-britannico nella battaglia per la presidenza della FIS.

Urs Lehmann, ha forse sbagliato strada da Argovia a Oberhofen, a Berna, dopo essere entrato nella FIS?

Intende dire verso la sede di Swiss-Ski? No, affatto. Il GPS mi guida sempre a Oberhofen. Solo a Thun ho sbagliato un'uscita in una delle 700 rotonde che ci sono.

Quindi ha fatto la transizione da «eterno» presidente di Swiss-Ski a CEO della FIS senza problemi?

Si è trattato di una decisione consapevole, ma di un cambiamento più grande di quanto pensassi. Sono stato con Swiss-Ski per 19 anni, 17 dei quali come presidente. Bisogna immaginarlo come un lungo matrimonio: tutto è ben collaudato e fila liscio. Questo può essere sia positivo che negativo. Mi rendo conto che il cambiamento ha liberato in me un'energia supplementare.

Con Swiss-Ski ha lasciato un rifugio sicuro e la sua zona di comfort per sviluppare ulteriormente lo sci a livello mondiale, come è stato detto quando ha annunciato il suo trasferimento. Il compito è paragonabile a quello che ha trovato a Swiss-Ski quasi due decenni fa?

Sì, allora non c'era assolutamente unità, a volte le divisioni erano addirittura in contrasto e non c'era comunicazione. Ciononostante, c'erano persone che non erano felici che io iniziassi a riordinare le cose.

Anche le finanze erano in cattivo stato. All'epoca c'era molto da costruire. La mia ispirazione è ora quella di realizzare qualcosa di simile a livello internazionale.

Lei è CEO della FIS da poco meno di 100 giorni. Qual è la sua analisi della federazione mondiale?

Stiamo attraversando un processo di trasformazione avviato dal presidente (Johan Eliasch - ndr). Ci sono molti progetti entusiasmanti e innovativi, alcuni dei quali, ovviamente, sono difficili. Ma esistono in ogni azienda.

Può approfondire alcuni temi?

Un progetto interessante in questo processo di trasformazione è FIS-TV. Non vogliamo competere con i provider esistenti, come «SRG» e «ORF», ma piuttosto integrarli. Vogliamo coprire il maggior numero possibile di competizioni e di località in tutto il mondo e, in generale, aumentare la nostra portata. Anche la trasformazione digitale è un argomento stimolante.

E quale sarà il prossimo passo?

Stiamo cercando nuovi modi di fare marketing, per esempio. Anche i singoli prodotti, se così posso chiamare le dieci discipline FIS, sono sempre un tema: dallo sci alpino, allo sci nordico, fino al freestyle.

Ci sono anche dossier importanti, come la sicurezza nelle gare di sci alpino.

In tutte queste aree sono stati compiuti passi in avanti. Ora si tratta di svilupparli ulteriormente, sia dal punto di vista concettuale che, in alcuni casi, da quello dell'attuazione. Trovo estremamente emozionante essere coinvolto in questa fase. Sono stati raggiunti molti risultati e ora è il momento dell'attuazione.

Ma non sarà facile con le strutture esistenti...

Fondamentalmente, la FIS non si è mossa abbastanza nella fase precedente. Fino al 2021 non c'è stata alcuna riforma e l'organizzazione è rimasta troppo a lungo nelle sue vecchie posizioni. La situazione di stallo si è protratta per diversi anni.

Di conseguenza, Eliasch è stato eletto come outsider (nell'estate del 2021 ndr.) perché si diceva: «Deve succedere qualcosa adesso». Ma la FIS ha storicamente sviluppato strutture che a volte rendono difficile andare avanti.

Lo dice lei stesso: un'associazione dinamica è diversa dalla FIS. È questa la sua sfida più grande?

Purtroppo, se non si vuole che qualcosa si concretizzi, si fa discutere un argomento in uno degli innumerevoli comitati FIS o in un gruppo di lavoro. Questo garantisce quasi che non verrà mai realizzato. Il fatto che non riusciamo a muoverci abbastanza velocemente su argomenti importanti è una sfida.

Ha un esempio?

La sicurezza degli atleti. Dopo un incidente mortale in allenamento (che ha coinvolto l'italiano Matteo Franzoso in Cile in autunno - ndr), si è discusso a Sölden nel Dipartimento FIS per la salute degli atleti.

Le misure da adottare erano più o meno chiare e alcune potevano essere elaborate entro la primavera. Ma con la struttura che abbiamo nella FIS, tutto passa poi alle commissioni competenti. Ci vorranno quindi altri due anni prima che tutto venga finalizzato.

Un tempo lungo...

... molto lungo. Non possiamo aspettare quasi tre anni prima di poter cambiare qualcosa in termini di sicurezza, o anche in altri settori. Come vogliamo sviluppare ulteriormente lo sci? Ma certo: anch'io ho le mie idee in questo campo. Insieme a Johan, cercherò di farle passare attraverso le strutture esistenti.

Sta parlando del prossimo congresso in Serbia, vero?

Esattamente. Abbiamo un piano chiaro. Ma anche se molte persone chiedono un cambiamento, ci sarà resistenza. È un fenomeno ben noto: non appena le persone sono interessate dal cambiamento, improvvisamente non lo vogliono più.

Ma il sistema deve darci la possibilità di diventare più efficienti, più veloci e più agili. I cambiamenti richiesti da tutti devono essere autorizzati. È semplicemente un obbligo. Una delle mie missioni è garantire che la leadership della FIS sia fidata e che la FIS sia al posto di guida e non viaggi come passeggero.

Cosa vuole affrontare il più rapidamente possibile?

Lo sci alpino. I dati mostrano che è la disciplina che genera il maggior valore aggiunto. Il freestyle è il figlio minore, ma forse quello con il maggior potenziale.

Se si adotta un approccio imprenditoriale, commerciale e strategico, bisogna innanzitutto portare la propria «rockstar» - nel nostro caso lo sci alpino - al livello successivo.

Che cosa significa?

Non vogliamo meno gare a stagione, ma di più. Tutti coloro che chiedono che ci siano meno gare non guardano al quadro generale. Nelle gare di sci ci si allena per otto mesi, ma si gareggia solo per quattro.

La mia visione - e non parlo solo del settore alpino - è che diventiamo più globali. Il mercato in crescita non è sicuramente l'Europa, ma l'Asia e gli Stati Uniti.

Ma la Cina, ad esempio, non ha una tradizione alpina.

Per questo dobbiamo pensare se vogliamo spingere il freestyle, lo snowboard e il salto con gli sci femminile, in Cina, invece dello sci alpino. Sono molto più avanti in questo settore e hanno già atleti di alto livello e persino stelle. Servono eventi e stelle di prima grandezza. Poi si può raccontare una storia.

Tornando al settore alpino, può dirci qualcosa di più sui vostri piani?

Dobbiamo sviluppare ulteriormente il calendario della Coppa del Mondo. Dobbiamo allungare la stagione. Da un lato, la finale di Coppa del Mondo dovrebbe essere spostata di una settimana, dall'altro, la prima parte della stagione dovrebbe essere condensata.

Non dovrebbero esserci due settimane senza gare dopo Sölden. Dobbiamo anche distribuire le gare nelle varie discipline in modo più intelligente rispetto a questa stagione, per esempio.

Cosa intende dire?

Quest'inverno la prima gara di velocità femminile è stata disputata solo a metà dicembre, dopo sette gare tecniche. È semplicemente troppo tardi. Dobbiamo mantenere un equilibrio e iniziare prima con la velocità.

Una stagione più lunga darebbe anche più visibilità agli sponsor.

Questo è un punto molto importante. Non è sufficiente che uno sport sia emozionante se lo è solo per quattro mesi. L'ideale sarebbe poter raccontare storie tutto l'anno. E alla FIS ci sono buone condizioni per farlo. Senza avere ancora la soluzione, mi chiedo: cosa si può fare con l'emisfero sud?

Sta pensando a gare di Coppa del Mondo di sci alpino in Argentina e Nuova Zelanda?

Perché no? Molte Nazioni si allenano già in estate in questi Paesi. Se l'Argentina o altri Paesi hanno i mezzi finanziari per organizzare uno slalom di Coppa del Mondo nel loro Paese, allora dovremmo prenderlo in seria considerazione.

In futuro ogni gara dovrà avere lo stesso valore per voi e vorreste che gli atleti partecipassero al maggior numero possibile di gare di Coppa del Mondo?

Questi sono due elementi chiave della visione del futuro. L'obiettivo per le donne e gli uomini è di circa 45-50 gare a stagione, se non ci sono eventi importanti. Nelle stagioni con Campionati del Mondo o Giochi Olimpici, sarebbero un po' meno.

Dobbiamo abbandonare l'idea che tutti debbano correre ogni gara. Finora, però, il calendario è stato predisposto per questo.

Quando dovrebbe iniziare il futuro per voi?

La stagione 2027/2028 sarebbe l'ideale. Per la prima volta la finale di Coppa del Mondo si terrà un po' più tardi e non ci sarà un evento importante a febbraio. Questo lascia spazio a qualcosa di nuovo.

Ma la vostra visione va ben oltre.

A partire dal 2030, dovremmo pensare in grande e forse anche in modo dirompente.

Cosa intende dire?

Ad esempio, con un unico sistema di punti globale. Attualmente abbiamo sistemi di punti separati per la Coppa del Mondo e le cinque coppe continentali. E non abbiamo nemmeno parlato del sistema di base, i punti FIS.

Sono sette sistemi diversi...

A mio parere, questo non è sostenibile e deve essere standardizzato. Con il sistema attuale, ad esempio, non c'è alcun incentivo per certi atleti a gareggiare nell'emisfero meridionale, anche se molti dei migliori sciatori del mondo si allenano comunque lì in estate e in autunno.

Dobbiamo iniziare a pensare in modo diverso e abbiamo bisogno di un sistema di punti standardizzato. Altri sport, come il tennis, hanno un sistema che funziona in tutto il mondo e a tutti i livelli. Guardiamo a questo tipo di sport. In un mondo ideale, anche noi saremo in grado di passare a un sistema standardizzato tra quattro anni.

Non parliamo solo di sci alpino...

Anche il Torneo dei Quattro Trampolini è chiaramente molto importante. È un prodotto di punta. E dalla prossima stagione, probabilmente, ci sarà anche un Torneo Quattro Trampolini femminile. Una pietra miliare!

Nello sci di fondo, anche il Tour de Ski era molto importante.

Era il gioiello della corona dello sci di fondo. I Paesi erano quasi in lotta per chi poteva organizzare gli eventi. Ora, però, il Tour de Ski ha bisogno di essere rivitalizzato. L'interesse per questo prodotto - e quindi il suo valore - deve tornare a crescere in modo significativo.

Infine, una domanda sul suo rapporto con Johan Eliasch. Come lavora quotidianamente con lui?

La collaborazione funziona bene. Abbiamo molti contatti e spesso ci sentiamo al telefono più volte al giorno. Abbiamo iniziato bene, ma sono passati solo 100 giorni. Vedremo cosa avremo ottenuto tra sei mesi o un anno. Ci aspettano mesi entusiasmanti. Ma vorrei sottolineare una cosa...

... Sì?

Si tratta sempre della causa e dell'ulteriore sviluppo dello sport, e non delle persone. Tutti noi siamo al servizio dello sport. Questa deve essere la nostra missione.