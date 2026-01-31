L'ex sciatore Marc Berthod spara sulla federazione italiana che non sceglie Roberta Melesi per le Olimpiadi: «Non è giusto»

Roberta Melesi non può partecipare alle Olimpiadi in casa nonostante il quarto posto nel super-G di Crans-Montana. Keystone

Roberta Melesi sorprende nel super-G di Crans-Montana e sfiora il podio. Ma l'italiana non potrà partecipare ai Giochi Olimpici nel suo Paese - una situazione che l'opinionista della «SRF» ed ex sciatore Marc Berthod guarda con poca simpatia.

Redazione blue Sport Sandro Zappella

Hai fretta? blue News riassume per te L'italiana Roberta Melesi ha chiuso a sorpresa al quarto posto il super-G di Crans-Montana, ma non è stata convocata per le Olimpiadi invernali di Milano/Cortina.

Una decisione che l'ex sciatore e attuale opinionista della «SRF», Marc Berthod critica duramente soprattutto perché al suo posto sono state scelte atlete molto giovani, ancora senza punti in Coppa del Mondo.

La mancata convocazione fa discutere in Italia e solleva interrogativi sull'equità e sull'orientamento alle prestazioni nella selezione olimpica. Mostra di più

La sorprendente vittoria di Malorie Blanc a Crans-Montana non è stata l’unica sorpresa firmata dalle outsider.

Tra queste Breezy Johnson, terza al traguardo nonostante il pettorale numero 29: l'americana ha così estromesso Roberta Melesi dal podio.

L'italiana può comunque consolarsi con il quarto posto finale, il suo miglior risultato stagionale.

Ma poiché la selezione per i Giochi Olimpici era già stata definita, il quarto posto di Melesi è arrivato troppo tardi: la federazione italiana non l'ha infatti convocata per le Olimpiadi.

Una decisione che ha suscitato perplessità anche durante la diretta della «SRF», dando luogo a un confronto tra il commentatore Marco Felder e l'opinionista, ex sciatore, Marc Berthod.

Felder ha spiegato in TV: «Melesi non è stata convocata per le Olimpiadi perché le sono state preferite atlete molto giovani. In Italia se ne è discusso parecchio».

In effetti, la selezione olimpica azzurra ha fatto discutere: Giada d'Antonio (classe 2009) e Anna Trocker (2008) sono considerate grandi talenti, ma non hanno ancora conquistato punti in Coppa del Mondo.

Berthod ha le idee chiare sulla vicenda: «Bisogna immaginarselo. Dal mio punto di vista non è giusto».

Pur comprendendo che l'Italia disponga di una squadra più ampia nelle discipline veloci rispetto a quelle tecniche, l'ex sciatore non risparmia le critiche: «Hai atlete che si sono piazzate fra le prime 15, con punti in Coppa del Mondo, e poi convochi altri profili. Lo trovo strano».

Il timore di un secondo caso Colturi

Nel frattempo, il giornalista prova a spiegare la scelta: «Sì, si vuole andare sul sicuro, soprattutto nel caso di D'Antonio, per evitare il rischio di un secondo caso Lara Colturi: un improvviso cambio di nazionalità e la perdita di un grande talento».

La 19enne, oggi sciatrice di primo piano, era considerata una promessa dello sci italiano, ma si sentiva poco sostenuta ed è poi passata a gareggiare sotto la bandiera albanese.

Visto che Giada D'Antonio possiede la doppia cittadinanza colombiana e italiana, Felder aggiunge: «In teoria potrebbe anche gareggiare per la Colombia. Per questo si fa di tutto per trattenerla: è una questione di politica».

Una spiegazione che però non convince Berthod, netto nella replica: «Ma è un approccio sbagliato».

L'arrivo di Malorie Blanc a Crans-Montana