L'annuncio shock L'ex campione di sci Roland Collombin è malato di cancro: «Ho paura di morire»

SDA

20.8.2025 - 10:21

La leggenda dello sci alpino svizzero Roland Collombin parla del suo cancro.
archivio KEYSTONE
archivio KEYSTONE

L'ex campione svizzero di sci alpino Roland Collombin è malato di cancro e recentemente gli è stato asportato un tumore dal fegato. In un'intervista pubblicata settimana scorsa dai giornali in lingua tedesca del Gruppo Tamedia, si dice fiducioso, ma esprime la sua paura di morire.

Keystone-SDA

20.08.2025, 10:21

«Ho paura di morire, perché la vita è così bella e non dovrebbe fermarsi», dice il 74enne vallesano, a cui l'anno scorso è stato diagnosticato un cancro.

«Tutto è iniziato con dei problemi alla gola», spiega Roland Collombin, che tossiva spesso e si è rivolto a un medico: «Mi è stato diagnosticato un cancro alla gola e, purtroppo, era evidente che anche il fegato era colpito».

A Kitzbühel in gennaio

La chemioterapia è stata sufficiente per la gola, ma non per il fegato, aggiunge. Una piccola parte dell'organo è stata quindi asportata. «Il fegato ora funziona bene. Sono fiducioso».

Le tre settimane in ospedale sono state «un vero inferno», dice. Agli inizi di agosto ha potuto lasciare l'ospedale e ora sta riposando in Vallese, ma dovrà ancora sottoporsi a un'ulteriore chemioterapia. «Tutti sono ottimisti, ma io non ho garanzie, soprattutto a 74 anni».

Roland Collombin ha in programma di visitare le gare di Coppa del Mondo a Kitzbühel a gennaio 2026, dove ha vinto la discesa libera nel 1973 e nel 1974: «Sono pronto per una festa dello sci, qualunque sia la mia condizione».

Roger, Pirmin, Simon, Werner.... Chi é il più grande atleta svizzero degli ultimi 70 anni?

I più letti

L'ex campione di sci Roland Collombin è malato di cancro: «Ho paura di morire»

