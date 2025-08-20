L'ex campione di sci Roland Collombin è malato di cancro: «Ho paura di morire»

L'ex campione svizzero di sci alpino Roland Collombin è malato di cancro e recentemente gli è stato asportato un tumore dal fegato. In un'intervista pubblicata settimana scorsa dai giornali in lingua tedesca del Gruppo Tamedia, si dice fiducioso, ma esprime la sua paura di morire.
«Ho paura di morire, perché la vita è così bella e non dovrebbe fermarsi», dice il 74enne vallesano, a cui l'anno scorso è stato diagnosticato un cancro.
«Tutto è iniziato con dei problemi alla gola», spiega Roland Collombin, che tossiva spesso e si è rivolto a un medico: «Mi è stato diagnosticato un cancro alla gola e, purtroppo, era evidente che anche il fegato era colpito».
A Kitzbühel in gennaio
La chemioterapia è stata sufficiente per la gola, ma non per il fegato, aggiunge. Una piccola parte dell'organo è stata quindi asportata. «Il fegato ora funziona bene. Sono fiducioso».
Le tre settimane in ospedale sono state «un vero inferno», dice. Agli inizi di agosto ha potuto lasciare l'ospedale e ora sta riposando in Vallese, ma dovrà ancora sottoporsi a un'ulteriore chemioterapia. «Tutti sono ottimisti, ma io non ho garanzie, soprattutto a 74 anni».
Roland Collombin ha in programma di visitare le gare di Coppa del Mondo a Kitzbühel a gennaio 2026, dove ha vinto la discesa libera nel 1973 e nel 1974: «Sono pronto per una festa dello sci, qualunque sia la mia condizione».