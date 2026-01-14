Sébastien Amiez è stato una delle stelle dello sci francese tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000. IMAGO/ZUMA Press Wire

L'ex campione di slalom Sébastien Amiez lancia l'allarme. In un momento in cui la sicurezza degli sciatori è oggetto di dibattito, il vicecampione olimpico chiede alla FIS e alle federazioni di intervenire, accennando addirittura alla possibilità di uno sciopero. Prima di Adelboden, il 53enne savoiardo si è concesso alle domande di blue Sport.

Gregoire Galley Gregoire Galley

Sébastien Amiez, l'inizio dell'inverno è stato segnato da numerosi dibattiti sulla sicurezza degli atleti durante gli allenamenti. Qual è il suo punto di vista in merito?

Penso che sia un problema reale che deve essere affrontato. Penso che la Federazione Internazionale di Sci (FIS) e le varie federazioni non stiano fornendo le risorse necessarie per garantire che gli sciatori possano allenarsi con la massima sicurezza.

Per esempio, la località di Zermatt non voleva solo organizzare una tappa della Coppa del Mondo, ma anche allestire una pista di riferimento per l'allenamento.

A mio parere, dobbiamo muoverci in questa direzione e creare zone di allenamento per le discipline di velocità in cui la sicurezza degli atleti sia garantita da una protezione efficace intorno alla pista e dalla presenza di medici e di un elicottero per sfollare eventuali feriti.

Ma per creare questo, le federazioni devono lavorare con la FIS per organizzare una rotazione delle sessioni di allenamento in queste zone.

Nel 2026 non possiamo più tenere in ostaggio gli atleti. Se non cambia nulla, dovranno smettere di parlarne da soli e unirsi per cambiare la situazione. In molti sport professionistici ci sono stati scioperi. Forse gli sciatori dovranno arrivare a questo punto perché le autorità prendano una decisione davvero forte.

In vista di un gennaio molto intenso per gli slalomisti, quali sono gli atleti che l'hanno maggiormente impressionata in questa disciplina dall'inizio dell'inverno?

Dall'inizio della stagione c'è una vera e propria densità di sciatori in grado di vincere in questa disciplina. È un grande spettacolo da guardare. Gli atleti sono costretti a non regalare nulla e a dare il massimo in ogni gara.

Anche se è difficile individuare un nome in particolare, penso che il giovane finlandese Eduard Hallberg (22 anni) sia stato molto forte negli ultimi mesi.

Come giudica l'inizio di stagione degli slalomisti svizzeri?

La tendenza è un po' in discesa per gli svizzeri in questa disciplina. Loïc Meillard e Tanguy Nef stanno facendo il loro lavoro. D'altra parte, gli altri stanno facendo fatica.

Direi che mancano i giovani che possano prendere il posto di questa generazione d'oro. Gli allenatori stanno lavorando coscienziosamente e la nuova generazione alla fine arriverà.

Passiamo ora allo slalom di Adelboden. Quale sarebbe la ricetta per domare questa pista sul Chuenisbärgli?

Adelboden non è la pista più facile della Coppa del Mondo. La parte alta del tracciato è davvero complicata, perché bisogna andare a tutta e assorbire i movimenti del terreno per non perdere troppo tempo nel tratto pianeggiante a metà del tracciato.

Poi c'è il famoso muro finale, difficile da spiegare se non si è mai stati in cima. Nel complesso, è una magnifica classica che termina in questo calderone con tutti i tifosi svizzeri che dimostrano di essere davvero presenti.

Per concludere, guardiamo ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Nel 2002, alle Olimpiadi di Salt Lake City, lei è riuscito a trascendere se stesso nel D-Day. Come è riuscito a farlo?

Quando arrivai a Salt Lake City, ho capito che poteva arrivare il mio momento. Fin dall'inizio di gennaio, avevo aumentato la mia fiducia facendo registrare buoni tempi. Questo mi diede fiducia in vista delle Olimpiadi.

Quando tagliai il traguardo alla fine della prima manche, pensai di tornare a casa a mani vuote dalla mia terza Olimpiade. Poi molti sciatori arrivarono dietro di me e riuscii così a cambiare le cose nella mia testa, convincendomi che tutto era possibile nella seconda manche.

E quando vidi la seconda pista, che sembrava fatta apposta per me, dissi al mio tecnico di andare a prendermi un paio di sci nuovi. Grazie anche a un pizzico di fortuna, l'azzardo diede i suoi frutti.

Certo, fui battuto da Jean-Pierre Vidal, ma realizzare una doppietta francese alle Olimpiadi è stato incredibile. Con la Marsigliese alla fine, festeggiai quella medaglia d'argento come un titolo olimpico. È stato il culmine della mia carriera.

Anche se oggi è facile dirlo, penso che bisogna convincersi che tutto è possibile in una gara di un giorno come le Olimpiadi, soprattutto nello slalom dove ci sono due manche. Devi anche convincerti che stai gareggiando per una medaglia e non solo per partecipare alle Olimpiadi.