Nuove informazioni L'allenatore Tschuor: «L'incidente di Lara Gut-Behrami poteva essere evitato»

Sandro Zappella

11.1.2026

Lara Gut-Behrami è fuori per tutta la stagione dopo un grave infortunio al ginocchio (Immagine d'archivio).
Keystone

L'infortunio di Lara Gut-Behrami è un duro colpo per la squadra femminile svizzera. Il capo allenatore Beat Tschuor ammette: l'incidente sarebbe stato evitabile con bandierine dei pali diverse.

11.01.2026, 16:34

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Senza Lara Gut-Behrami, la Svizzera fatica nelle discipline di velocità, nonostante qualche segnale positivo.
  • L'infortunio a Copper Mountain è avvenuto in condizioni difficili e ha posto fine alla sua stagione olimpica.
  • Il tecnico Beat Tschuor apre il dibattito sulla sicurezza, parlando di bandierine che avrebbero potuto evitare l’incidente.
Mostra di più

Senza Lara Gut-Behrami, alla squadra femminile svizzera manca il punto di riferimento nelle discipline di velocità. Mentre Wendy Holdener e Camille Rast brillano con piazzamenti sul podio nelle prove tecniche, in discesa e super-G la situazione appare al momento più complicata.

Il sorprendente quinto posto di Janine Schmitt nella discesa di Zauchensee è stato finora il miglior risultato stagionale per le specialiste della velocità, tra le quali Corinne Suter ha comunque finalmente potuto fare il suo rientro dopo l'infortunio.

Dopo la caduta. Lara Gut-Behrami è stata operata: «Sto bene, sono felice di tornare a casa»

Dopo la cadutaLara Gut-Behrami è stata operata: «Sto bene, sono felice di tornare a casa»

La rovinosa caduta della leader della squadra Lara Gut-Behrami è avvenuta il 20 novembre negli Stati Uniti, a Copper Mountain. Il quotidiano zurighese «Blick» scrive che durante l'allenamento di super-G regnavano confusione e affollamento, con molti team presenti sul posto.

La visibilità era mediocre, la luce piatta e la neve aggressiva. La ticinese avrebbe affrontato una porta in modo troppo stretto, rimanendo agganciata con la mano e cadendo in modo grave. Con la rottura del legamento crociato, del legamento interno e una lesione al menisco, la 34enne è costretta a saltare l'intera stagione olimpica, che avrebbe dovuto essere l'ultima della sua carriera.

Non è ancora chiaro se la ticinese tornerà sulle piste da sci come professionista, ma il capo allenatore della squadra femminile Beat Tschuor afferma: «Lara lo deciderà con chi le sta vicino. Se tornerà, sarà la benvenuta».

L'incidente poteva essere evitato?

Ma Tschuor fa discutere anche con un'altra dichiarazione, particolarmente delicata. Ai microfoni di «ORF», parlando dell'infortunio di Lara Gut-Behrami, afferma: «L'incidente sarebbe stato evitabile». Il tecnico spiega che ciò sarebbe stato possibile utilizzando bandierine diverse, progettate per rompersi al centro in caso di forte sollecitazione. In passato, racconta, erano già stati fatti degli esperimenti in questa direzione. Il punto di rottura prestabilito ridurrebbe le cadute con torsione, perché il palo cede. Tuttavia, secondo Tschuor, queste bandierine vengono usate solo in gara, non in allenamento.

Riguardo all'incidente della sciatrice di Comano, il tecnico chiama in causa anche sé stesso e Swiss-Ski: «Dobbiamo analizzare in modo critico se avremmo potuto fare qualcosa di diverso. La prevenzione degli infortuni deve essere un tema centrale». Da parte dell'atleta infortunata, precisa infine Tschuor, non sono arrivate critiche: «Da parte sua non c'è mai stato alcun rimprovero».

Bandiere triangolari come nello snowboard?

Per quanto riguarda le bandiere alternative, il capo della squadra austriaca Roland Assinger spiega al «Blick» che moltissime vengono strappate durante gli allenamenti, motivo per cui sarebbe necessario del personale a ogni palo. Il suo suggerimento: bandiere triangolari come nello snowboard.

Le bandiere triangolari saranno presto utilizzate anche nello sci?
KEYSTONE

La bandiera attualmente utilizzata nello sci va bene per sciatori di discesa come Dominik Paris o Vincent Kriechmayr, che pesano circa 100 kg. Tuttavia, non funziona per le donne che pesano 65 kg, motivo per cui le bandiere triangolari sarebbero una «soluzione immediatamente realizzabile».

Altri video

Il ritratto di Lara Gut-Behrami

13.02.2025

