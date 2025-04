Lindsey Vonn dice addio al suo cane Lucy. Instagram/lindseyvonn

Lindsey Vonn ha detto addio alla sua cagnolina Lucy, che è morta, con un toccante post su Instagram. «Mi ha dato così tanta luce e amore», scrive la star dello sci statunitense.

Hai fretta? blue News riassume per te Lindsey Vonn piange la perdita della sua cagnolina Lucy su Instagram e condivide parole e ricordi personali.

La sciatrice ritiene che la sua compagna a quattro zampe sia ora riunita ai suoi cari defunti e che continuerà ad accompagnarla.

La Vonn ha recentemente festeggiato il suo primo podio dal ritorno in Coppa del Mondo con il secondo posto nel super-G di Sun Valley. Mostra di più

Una settimana fa, Lindsey Vonn ha festeggiato il suo primo podio dal ritorno in Coppa del Mondo nel finale di stagione a Sun Valley. Adesso la 40enne piange per un motivo completamente diverso.

Dopo l'ultima gara della stagione, la sua cagnolina Lucy è morta, come ha annunciato lei stessa su Instagram.

«Non ci saranno mai abbastanza parole per descrivere quanto la amo e il mio cuore non sarà più lo stesso senza di lei. Non ci sarà mai un'altra Lucy», scrive la statunitense in una carrellata di foto e video con la sua fedele compagna.

Lucy è entrata nella vita della Vonn nove anni fa. «Dal primo all'ultimo momento, ha dato a me e a tutti quelli che ha incontrato tanta luce e amore», continua il testo.

«Ora è con la mia mamma in cielo»

La sciatrice è convinta che la cagnolina si sia riunita alla sua defunta madre e agli altri membri della famiglia: «So che è con mia madre, Bear e la nostra famiglia in cielo. Li immagino correre tutti insieme, senza più dolore, sempre a guidarmi e a vegliare su di me dall'alto. Almeno devo crederlo, altrimenti il dolore sarebbe insopportabile».

La Vonn ha anche ringraziato i veterinari che l'hanno curata per il loro sostegno: «Avete fatto tutti il possibile per salvarla e ve ne sarò per sempre grata».