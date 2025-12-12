  1. Clienti privati
St. Moritz Lindsey Vonn dopo il trionfo in discesa: «Grazie ai miei haters, mi avete resa più forte!»

Sandro Zappella, da St. Moritz

12.12.2025

La vincitrice statunitense Lindsey Vonn posa con il trofeo dopo la discesa libera di St. Moritz.
La vincitrice statunitense Lindsey Vonn posa con il trofeo dopo la discesa libera di St. Moritz.
Keystone

All'età di 41 anni, Lindsey Vonn vince la sua prima gara di Coppa del Mondo dal 2018. In un'intervista, l'americana rivela che le numerose critiche al suo ritorno le hanno dato una motivazione in più.

Sandro Zappella, da St. Moritz

12.12.2025, 18:24

Hai fretta? blue News riassume per te

  • A 41 anni e 55 giorni, Lindsey Vonn vince la sua prima gara di Coppa del Mondo dal 2018 e festeggia la sua 83esima vittoria.
  • La statunitense sottolinea di avere ancora abbastanza forza nonostante l'età e di essersi sentita spronata al ritorno da molte critiche.
  • Vonn ringrazia i suoi «haters», i cui dubbi l'hanno motivata ad allenarsi più intensamente e a fornire una prestazione forte.
Mostra di più

Lindsey Vonn conquista la sua prima vittoria in Coppa del Mondo dopo il suo ritorno. All'età di 41 anni e 55 giorni, l'americana ha conquistato la sua prima vittoria in Coppa del Mondo dal marzo 2018 e la sua 83esima in assoluto.

Discesa di St. Moritz. Lindsey Vonn torna a vincere dopo quasi 8 anni

Discesa di St. MoritzLindsey Vonn torna a vincere dopo quasi 8 anni

Mentre nella zona del traguardo viene suonata «Forever Young», la Vonn viene interrogata da blue News: «Spero di poter continuare a sentirmi giovane. Ma purtroppo a 41 anni non lo sono più tanto. Ci sono molte atlete che non sono nate prima dei miei primi Giochi Olimpici».

E Vonn ha ragione. La statunitense ha partecipato per la prima volta alle Olimpiadi a Salt Lake City nel 2002, per fare un confronto: la migliore atleta svizzera di venerdì, Malorie Blanc al 13esimo posto, è nata il 6 gennaio 2004.

Nonostante i suoi 41 anni, la nativa del Minnesota è stata chiaramente la più veloce oggi e dice: «Ho ancora abbastanza potenza nonostante la mia età».

Naturalmente è passato molto tempo dalla sua ultima vittoria in Coppa del Mondo: «Mi sono ritirata sei anni fa. Non volevo tornare senza sapere di poter essere veloce. Sapevo come mi sentivo e com'era lo stato del mio ginocchio».

Motivazione dagli haters

Vonn spiega che è stato difficile anche dal punto di vista personale, visto che molti avevano detto che non ce l'avrebbe fatta con il suo ritorno: «Sapevo cosa potevo fare e ora tutti sanno cosa avevo in testa».

La prestazione di oggi è stata ancora migliore di quanto pensasse: «È stato l'inizio perfetto».

In generale, è stata criticata durante la sua intera carriera, e questo non è cambiato nel corso degli ultimi anni. Gli ultimi mesi sono stati duri: «Da allora non ho più sentito le persone che hanno detto quelle cose su di me».

Ma questo va bene e le ha dato molta motivazione: in estate ha lavorato particolarmente duramente in palestra. Le critiche le hanno dato ulteriore «benzina», spiega la stessa sciatrice: «Grazie ai miei detrattori. Mi avete motivato per la vittoria di oggi».

Post criptico su Instagram. Se la Vonn continua ad alimentare le voci di ritorno, Russi e Klammer lanciano l'allarme

Post criptico su InstagramSe la Vonn continua ad alimentare le voci di ritorno, Russi e Klammer lanciano l'allarme

In Svizzera, personaggi come Bernhard Russi, Sonja Nef e Bruno Kernen hanno criticato il suo ritorno.

La leggenda dello sci austriaco Franz Klammer ha accusato la Vonn di aver preso un «colpo diretto» con il suo piano, mentre il campione olimpico tedesco Markus Wasmeier ha parlato addirittura di «presa per il culo».

L'esperta. Sonja Nef e il ritorno della Vonn: «Non pensavo che Lindsey fosse così stupida»

L'espertaSonja Nef e il ritorno della Vonn: «Non pensavo che Lindsey fosse così stupida»

