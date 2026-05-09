Lindsey Vonn è nella lista dei convocati per la prossima stagione. IMAGO/ZUMA Press Wire

Lindsey Vonn tornerà in pista? L'icona vivente dello sci è nella lista dei convocati degli Stati Uniti per la prossima stagione. Ma la stessa atleta chiarisce che c'è ancora molta strada da fare prima di un suo ritorno. E nel frattempo ha però avuto occasione di brillare al Met Gala.

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Hai fretta? blue News riassume per te Con un po' di sorpresa, Lindsey Vonn è nella nuova squadra della US Ski Association e avrebbe quindi un posto da titolare per la prossima stagione.

Ma un ritorno il prossimo inverno sembra irrealistico: Vonn ha spiegato che le servirà almeno un altro anno e mezzo prima di essere completamente in forma dopo l'operazione al legamento crociato.

La statunitense non ha escluso una fine definitiva della sua carriera, ma per ora si sta concentrando sulla riabilitazione.

E negli scorsi giorni ha fatto la sua prima apparizione senza stampelle al Met Gala di New York. Mostra di più

Quando Lindsey Vonn ha avuto il brutto incidente ai Giochi Olimpici di Cortina, tutto il mondo dello sci ha sofferto con l'americana. Sembrava quasi impossibile che potesse tornare sulle piste.

Ma potrebbe esserci un altro clamoroso ritorno. L'Associazione sciistica statunitense ha infatti pubblicato la lista della sua squadra per la prossima stagione. E tra gli atleti c'è anche il nome della sciatrice. Questo darebbe alla 41enne un posto da titolare.

Non sarà di nuovo in forma prima del 2027

Ma un ritorno già a ottobre non è realistico.

La specialista della velocità ha recentemente dichiarato all'AP: «Non appena il mio legamento crociato anteriore sarà riparato, ci vorranno altri sei mesi. Quindi ho almeno un anno e mezzo davanti a me prima di poter tornare davvero in forma al 100%, anche se mi alleno solo in palestra».

Quindi un rientro nel circo bianco non sarebbe probabilmente possibile prima della stagione 2027/28. A quel punto Vonn avrebbe 43 anni.

Una fine della sua carriera non è da escludere: «Forse mi fermerò. Forse non gareggerò mai più, e questo andrebbe benissimo», ha detto nell'intervista.

Senza stampelle al Met Gala

Ma la statunitense ha comunque altro da fare al momento. È infatti apparsa al Met Gala in un elegante abito da sera. E senza stampelle.

«Ci sono alcuni gradini, sarà dura. Non so se ce la farò. Sarà il mio primo giorno in cui proverò a camminare senza stampelle. Se riuscirò a scendere le scale, sarà un grande successo», ha dichiarato alla CNN prima del gala.

Lindsey Vonn al Met Gala. IMAGO/Everett Collection

I fan sui social media sono stati entusiasti della sua apparizione a New York.

E dopo la pubblicazione della lista delle squadre per la prossima stagione, è improbabile che la gioia diminuisca.