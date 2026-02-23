  1. Clienti privati
Una lunga riabilitazione Lindsey Vonn è fuori dall'ospedale: «Il dottore mi ha salvato la gamba»

Swisstxt

23.2.2026 - 16:00

Dopo cinque operazioni alla gamba sinistra Lindsey Vonn ha lasciato l’ospedale in Colorado. Ma per la stella dello sci il cammino verso il ritorno è solo all'inizio, come spiega in un lungo filmato su Instagram.



SwissTXT, Redazione blue Sport

23.02.2026, 16:00

23.02.2026, 16:25

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Lindsey Vonn è stata dimessa dall'ospedale dopo il grave incidente alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.
  • L'americana è per ora costretta sulla sedia a rotelle: racconta di aver provato forti dolori e momenti di forte emotività e dovrà affrontare un percorso di recupero di circa un anno, inclusi ulteriori interventi chirurgici.
  • Oltre alla complicata frattura della gamba, la sciatrice ha riportato pure la frattura di una caviglia e ha avuto bisogno di una trasfusione di sangue salvavita dopo l'intervento.
Mostra di più

Dopo il devastante incidente nella discesa libera olimpica di Cortina d'Ampezzo, Lindsey Vonn è stata dimessa dall'ospedale. La sciatrice americana ha condiviso un lungo video sui social media, in cui parla apertamente del grave infortunio alla gamba.

Oltre alla gamba rotta, Vonn ha riportato anche la frattura di una caviglia. Dopo uno dei numerosi interventi chirurgici, ha avuto bisogno di una trasfusione di sangue salvavita perché il suo livello di emoglobina era sceso drasticamente: «È stato l'infortunio più estremo, più doloroso e più impegnativo che abbia mai subito in tutta la mia vita».

La 41enne ha riportato una frattura comminuta della parte inferiore della gamba sinistra nell'incidente.

Nel filmato di quasi cinque minuti, descrive la sua situazione attuale che prevede un lungo periodo di riabilitazione. E sottolinea che il dottor Tom Hackett «mi ha salvato la gamba».

Una lunga convalescenza in vista

A causa della complessità della lesione, ha sviluppato la sindrome compartimentale, un grave disturbo circolatorio che può causare danni ai nervi e ai muscoli. Di conseguenza, Vonn afferma di aver rischiato di perdere la gamba.

Per ora è su una sedia a rotelle e rimarrà così per un po' di tempo.

«Sarà una lunga strada, ma ho sempre lottato – dice l'americana –. Non ho rimpianti. Certo, avrei preferito un finale diverso, ma preferisco sprofondare combattendo».

Ci vorrà circa un anno perché tutte le ossa guariscano completamente. In seguito potrà decidere se rimuovere il metallo impiantato.

E dopo sarà quindi necessaria un'altra operazione per riparare il legamento crociato: «La vita è così. Bisogna incassare i colpi come arrivano».

