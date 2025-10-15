Lindsey Vonn interrompe il campo di allenamento in Cile, ecco come mai

Lindsey Vonn sta affinando la sua forma per l'imminente inverno olimpico nel campo di allenamento in Cile. Tuttavia, ripartirà prima del previsto.
Mancano 10 giorni all'apertura della nuova Coppa del Mondo invernale con lo slalom gigante di Sölden. Con i Giochi Olimpici di febbraio, questo sarà un momento molto importante e probabilmente l'ultimo per Lindsey Vonn.
La 40enne vuole dare ancora una volta il massimo e sta persino reclutato la leggenda dello sci norvegese Aksel Lund Svindal nel suo team per il lavoro estivo.
Al campo di allenamento congiunto in Cile, inizialmente tutto è andato alla perfezione. «Non poteva andare meglio. Mi sento in salute, grata e non vedo l'ora che arrivi il futuro», commenta entusiasta la Vonn su Instagram.
Tuttavia, la preparazione in Sud America termina un giorno prima del previsto. Il motivo? Il cane Leo.
«Purtroppo sono dovuta tornare a casa un giorno prima per vedere il mio ragazzo Leo», scrive Vonn e spiega: «Il mio ragazzo sta invecchiando, ma resiste ancora. La sua forza mi dà forza».