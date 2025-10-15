  1. Clienti privati
«Dovevo tornare a casa» Lindsey Vonn interrompe il campo di allenamento in Cile, ecco come mai

Luca Betschart

15.10.2025

Lindsey Vonn è di nuovo all'attacco nell'inverno olimpico.
Lindsey Vonn è di nuovo all'attacco nell'inverno olimpico.
Foto: Keystone

Lindsey Vonn sta affinando la sua forma per l'imminente inverno olimpico nel campo di allenamento in Cile. Tuttavia, ripartirà prima del previsto.

Luca Betschart

15.10.2025, 16:04

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Mancano 10 giorni all'apertura della Coppa del Mondo a Sölden: con i Giochi olimpici di febbraio questa stagione potrebbe essere l'ultima di Lindsey Vonn.
  • Per prepararsi l'americana ha reclutato la leggenda norvegese Aksel Lund Svindal nel suo team per l'allenamento estivo.
  • Il raduno congiunto in Cile è andato bene, ma si è concluso un giorno prima perché Vonn è tornata a casa per stare vicino al suo cane Leo, ormai anziano.
Mostra di più

Mancano 10 giorni all'apertura della nuova Coppa del Mondo invernale con lo slalom gigante di Sölden. Con i Giochi Olimpici di febbraio, questo sarà un momento molto importante e probabilmente l'ultimo per Lindsey Vonn.

La 40enne vuole dare ancora una volta il massimo e sta persino reclutato la leggenda dello sci norvegese Aksel Lund Svindal nel suo team per il lavoro estivo.

Al campo di allenamento congiunto in Cile, inizialmente tutto è andato alla perfezione. «Non poteva andare meglio. Mi sento in salute, grata e non vedo l'ora che arrivi il futuro», commenta entusiasta la Vonn su Instagram.

Tuttavia, la preparazione in Sud America termina un giorno prima del previsto. Il motivo? Il cane Leo.

«Purtroppo sono dovuta tornare a casa un giorno prima per vedere il mio ragazzo Leo», scrive Vonn e spiega: «Il mio ragazzo sta invecchiando, ma resiste ancora. La sua forza mi dà forza».

Lindsey Vonn interrompe il campo di allenamento in Cile, ecco come mai

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone a soli 4 mesi dalle Olimpiadi: «Tornerò a sciare solo se riuscirò a essere competitiva, se il mio corpo tornerà quello di un'atleta».

07.10.2025

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

LALIGA | 8ème journée | Saison 25/26

05.10.2025

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Super League | 8° turno | stagione 25/26

05.10.2025

Servette – Basilea 2:4

Servette – Basilea 2:4

Super League | 8° turno | stagione 25/26

05.10.2025

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Servette – Basilea 2:4

Servette – Basilea 2:4

