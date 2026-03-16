Lindsey Vonn ha lanciato un appello ai fan. Keystone

Lindsey Vonn ha subito un grave incidente alle Olimpiadi invernali. Tornerà mai a sciare? L'americana non vuole più sentire questa domanda dai suoi tifosi e non.

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Hai fretta? blue News riassume per te Lindsey Vonn (41 anni) ha spiegato su X che non è ancora pronta a decidere su un eventuale ritorno allo sci dopo il grave incidente subito ai Giochi Olimpici.

L'americana chiede a tifosi e critici di non darle consigli sul suo futuro e sottolinea che deciderà da sola se gareggiare ancora.

Dopo la brutta caduta a Cortina e il conseguente infortunio alla tibia, il suo recupero richiederà circa un anno prima di poter effettuare ulteriori operazioni e prendere una decisione definitiva. Mostra di più

La stella dello sci statunitense Lindsey Vonn non vuole ancora prendere una decisione su un possibile ritorno in pista dopo il grave incidente subito ai Giochi Olimpici.

Non è «ancora pronta» a parlare del suo futuro nello sci, ha scritto la 41enne sul portale X: «Mi sono concentrata interamente sul mio recupero e sul ritorno alla mia normale routine».

Rivolgendosi forse ai suoi tifosi e ai critici, la Vonn ha chiesto: «Per favore, smettetela di dirmi cosa dovrei o non dovrei fare. Vi farò sapere quando avrò deciso».

Sta conducendo «una vita fantastica lontano dallo sci» e ora non vuole decidere il suo futuro. «Forse questo significa tornare a gareggiare, forse no. Solo il tempo lo dirà».

Also… just because I’m not ready to talk about retiring, doesn’t mean I’m racing… it means I’m not ready to think about it yet. Rehab and recovery first…decide on where I go next in life later. Lots of life left to live. Will cross that bridge when I get to it. — lindsey vonn (@lindseyvonn) March 15, 2026

La Vonn aveva recentemente alimentato le speranze di un ritorno sulle piste da sci quando aveva postato su Instagram un video a soli 25 giorni dall'orribile incidente nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo, in cui mostrava il suo allenamento a cosce, spalle, stomaco, schiena e braccia.

A metà filmato si vede la gamba sinistra gravemente ferita che viene curata. Alla fine la campionessa statunitense si è persino alzata dalla sedia a rotelle. Nel frattempo sono stati aggiunti altri video.

Complesso infortunio alla tibia

La specialista della velocità ha subito una lesione complessa alla tibia. Dopo il ricovero in ospedale in Italia, la 41enne è stata trasportata negli Stati Uniti.

«Ci vorrà circa un anno perché tutte le ossa guariscano», ha spiegato di recente. Poi dovrà decidere se le parti metalliche inserite dovranno essere rimosse completamente. Solo allora è previsto il trattamento definitivo del legamento crociato in un'altra operazione.

La Vonn aveva già subito la rottura del legamento crociato in una gara di Coppa del Mondo immediatamente prima delle Olimpiadi invernali. Nonostante ciò, la due volte campionessa del mondo ha gareggiato ancora, fino alla bruttissima caduta olimpica.