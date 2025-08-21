  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Era famiglia per me» Lindsey Vonn piange la perdita del suo primo allenatore di sci Erich Sailer

Patrick Lämmle

21.8.2025

Lindsey Vonn è in lutto.
Lindsey Vonn è in lutto.
Keystone

Il pioniere dello sci tirolese Erich Sailer, emigrato negli Stati Uniti, è morto all'età di 99 anni. Lindsey Vonn si congeda da lui con parole commosse.

Patrick Lämmle

21.08.2025, 17:09

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Erich Sailer è stato il primo allenatore di sci di Lindsey Vonn.
  • Ma il tirolese era anche un buon amico di famiglia.
  • La sciatrice americana saluta con commozione il suo ex coach, scomparso all'età di 99 anni.
Mostra di più

Erich Sailer ha fondato, insieme ai suoi compatrioti Pepi Gramshammer e Anderl Molterer, dei campi di gara per giovani sciatori in America. Ed è stato proprio lì che Lindsey Vonn ha imparato a sciare quando era ancora una bambina. E ora, a 99 anni, è venuto a mancare.

La 40enne ha quindi voluto dedicargli un emozionante post su Instagram: «Erich era più del mio allenatore di sci. Più che l'allenatore di sci di mio padre. Erich era la mia famiglia. Mio padre lo conosceva da 62 anni e ha fatto parte della mia vita da quando sono nata. Senza di lui, non sarei la persona o la sciatrice che sono oggi».

Alla fine, la Vonn ha scritto: «Ti voglio bene, Erich. Abbraccia la mia mamma lassù da parte mia».

I più letti

Belen trasforma la figlia in un brand esclusivo: «Luna Marì» diventa un marchio
I guardiani dei rifugi si disperano dei turisti inesperti: «Vogliono prosciutto e melone»
Alessandra Amoroso risponde alle critiche: «Il mio pancione ti dà fastidio?»
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?»
William e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene

Le ultime su Lindsey Vonn

Sci. Lindsey Vonn sarà allenata da Aksel Lund Svindal

SciLindsey Vonn sarà allenata da Aksel Lund Svindal

Su Instagram. Lindsey Vonn dice addio alla sua cagnolina Lucy: «Il mio cuore non sarà più lo stesso»

Su InstagramLindsey Vonn dice addio alla sua cagnolina Lucy: «Il mio cuore non sarà più lo stesso»

Ultimo podio 2565 giorni fa. Vonn gioisce: «Dicevano che ero troppo vecchia, ho dimostrato a tutti che non è così»

Ultimo podio 2565 giorni faVonn gioisce: «Dicevano che ero troppo vecchia, ho dimostrato a tutti che non è così»

Altre notizie

L'annuncio shock. L'ex campione di sci Roland Collombin è malato di cancro: «Ho paura di morire»

L'annuncio shockL'ex campione di sci Roland Collombin è malato di cancro: «Ho paura di morire»

Sci. L'elvetico Urs Lehmann è il primo CEO della FIS

SciL'elvetico Urs Lehmann è il primo CEO della FIS

Riabilitazione complicata. Brignone dopo la brutta caduta: «Vedo la Federica atleta solo con il binocolo»

Riabilitazione complicataBrignone dopo la brutta caduta: «Vedo la Federica atleta solo con il binocolo»

Sci. La campionessa del mondo in carica di super G Stephanie Venier si ritira a 31 anni

SciLa campionessa del mondo in carica di super G Stephanie Venier si ritira a 31 anni

Una stagione difficile. Gisin: «Sono rimasta sorpresa di quante persone si offendano quando non scio bene»

Una stagione difficileGisin: «Sono rimasta sorpresa di quante persone si offendano quando non scio bene»