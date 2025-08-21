Lindsey Vonn è in lutto. Keystone

Il pioniere dello sci tirolese Erich Sailer, emigrato negli Stati Uniti, è morto all'età di 99 anni. Lindsey Vonn si congeda da lui con parole commosse.

Patrick Lämmle

Erich Sailer è stato il primo allenatore di sci di Lindsey Vonn.

Ma il tirolese era anche un buon amico di famiglia.

La sciatrice americana saluta con commozione il suo ex coach, scomparso all'età di 99 anni. Mostra di più

Erich Sailer ha fondato, insieme ai suoi compatrioti Pepi Gramshammer e Anderl Molterer, dei campi di gara per giovani sciatori in America. Ed è stato proprio lì che Lindsey Vonn ha imparato a sciare quando era ancora una bambina. E ora, a 99 anni, è venuto a mancare.

La 40enne ha quindi voluto dedicargli un emozionante post su Instagram: «Erich era più del mio allenatore di sci. Più che l'allenatore di sci di mio padre. Erich era la mia famiglia. Mio padre lo conosceva da 62 anni e ha fatto parte della mia vita da quando sono nata. Senza di lui, non sarei la persona o la sciatrice che sono oggi».

Alla fine, la Vonn ha scritto: «Ti voglio bene, Erich. Abbraccia la mia mamma lassù da parte mia».