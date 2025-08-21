Il pioniere dello sci tirolese Erich Sailer, emigrato negli Stati Uniti, è morto all'età di 99 anni. Lindsey Vonn si congeda da lui con parole commosse.
- Erich Sailer è stato il primo allenatore di sci di Lindsey Vonn.
- Ma il tirolese era anche un buon amico di famiglia.
- La sciatrice americana saluta con commozione il suo ex coach, scomparso all'età di 99 anni.
Erich Sailer ha fondato, insieme ai suoi compatrioti Pepi Gramshammer e Anderl Molterer, dei campi di gara per giovani sciatori in America. Ed è stato proprio lì che Lindsey Vonn ha imparato a sciare quando era ancora una bambina. E ora, a 99 anni, è venuto a mancare.
La 40enne ha quindi voluto dedicargli un emozionante post su Instagram: «Erich era più del mio allenatore di sci. Più che l'allenatore di sci di mio padre. Erich era la mia famiglia. Mio padre lo conosceva da 62 anni e ha fatto parte della mia vita da quando sono nata. Senza di lui, non sarei la persona o la sciatrice che sono oggi».
Alla fine, la Vonn ha scritto: «Ti voglio bene, Erich. Abbraccia la mia mamma lassù da parte mia».