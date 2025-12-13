Dopo la vittoria di venerdì, Lindsey Vonn arriva seconda nella discesa libera di sabato. KEYSTONE

St. Moritz rimane un buon posto per Lindsey Vonn: solo un giorno dopo la sua vittoria, la 41enne è di nuovo sul podio e rivela di aver ricevuto i complimenti di Roger Federer.

Sandro Zappella da St. Moritz Sandro Zappella

Hai fretta? blue News riassume per te La 21enne tedesca Emma Aicher vince la seconda discesa di St. Moritz davanti alla 41enne Lindsey Vonn, che cita un errore nella parte centrale come motivo del suo secondo posto.

Vonn parla del suo ritorno dopo l'intervento al ginocchio e sottolinea che il suo obiettivo originario era una vita senza dolori, non un ritorno alle gare.

Dopo la sua prima vittoria in Coppa del Mondo dal 2018, venerdì Vonn ha ricevuto anche le congratulazioni della star svizzera del tennis Roger Federer. Mostra di più

Un giorno dopo la sua prima vittoria in Coppa del Mondo dopo sette anni, Lindsey Vonn arriva seconda nella seconda discesa libera di St. Moritz: battuta questa volta solo dalla 21enne tedesca Emma Aicher.

La 41enne spiega poi perché questa volta la vittoria non c'è stata. «Ieri ho impiegato un po' troppe energie e oggi ero un po' stanca. Ho commesso un errore nella parte centrale e ho pedalato sui fianchi e purtroppo non si può vincere se si pedala sui fianchi». Tuttavia, è stato un buon risultato tornare sul podio.

blue News ha anche chiesto a Lindsey Vonn, nella zona del traguardo, quanto tempo sia passato dalla sua ultima vittoria (prima del trionfo di venerdì). All'epoca, nel marzo 2018, il mondo era un posto diverso. Ad esempio, un certo Roger Federer era ancora il numero uno del mondo nel tennis maschile.

Quando le è stato chiesto se fosse in grado di convincere anche Re Roger a fare un ritorno, la regina della velocità ha riso: «Gli ho parlato qualche anno fa e lui è davvero del tutto pronto».

I due si sono sentiti dopo la vittoria di venerdì: «Mi ha scritto ieri e mi ha salutato. È stato molto carino e gentile da parte sua mettersi in contatto. Ma purtroppo credo che abbia chiuso con la sua carriera».

L'obiettivo dell'operazione non era tornare a sciare

La stessa Vonn si sta godendo il ritorno in Coppa del Mondo. Prima delle gare è in grado di ignorare tutto il clamore che la circonda: «Ascolto la mia musica rap e sono super concentrata, non mi accorgo di nulla. Sono la maggiore di cinque figli, sono abituata al caos. Fa parte della mia vita e del mio lavoro. Alla mia età, si può affrontare».

Lindsey Vonn deve ringraziare un'operazione che le ha permesso di tornare a sciare: nell'aprile 2024 le è stata applicata una protesi parziale al ginocchio.

Perché non l'ha fatto prima? «Credo di essermi dovuta ritirare perché ora ho una prospettiva completamente diversa», spiega Vonn. Ha potuto godersi il suo ritiro dallo sport professionale e si è costruita una vita meravigliosa.

Se si fosse operata nel 2019, sarebbe stato per le ragioni sbagliate: «Mi sono operata per avere una vita senza dolori e non per sciare di nuovo». Tutto sarebbe cambiato se lo avesse fatto prima. Ora è in viaggio con il grande obiettivo di Cortina: «Tutto dovrebbe finire lì».