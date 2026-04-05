L'italiana Valentina Greggio scivola giù per la montagna a 248,27 chilometri all'ora e spinge il suo record mondiale di velocità ancora più in alto.
La storia viene raccontata con la stessa velocità con cui Valentina Greggio scende dalla montagna. Il tachimetro raggiunge i 248,27 km/h, praticamente il doppio della velocità consentita sulle autostrade svizzere.
L'audace italiana ha stabilito il record mondiale di velocità nello sci a Vars, in Francia, su un percorso di oltre un chilometro con una pendenza fino al 98%.
La 35enne di Verbania ha battuto il suo precedente record mondiale di 247,083 km/h su quella che è probabilmente la migliore pista di sci di velocità al mondo.
Il francese Simon Billy detiene invece il record mondiale maschile. Nel 2023, ha raggiunto una velocità massima di 255,5 km/h.