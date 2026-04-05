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In discesa a oltre 248 km/h L'italiana Valentina Greggio batte il suo stesso record mondiale di velocità sugli sci

Patrick Lämmle

5.4.2026

L'italiana Valentina Greggio batte il suo stesso record mondiale di velocità nello sci

L'italiana Valentina Greggio batte il suo stesso record mondiale di velocità nello sci

05.04.2026

L'italiana Valentina Greggio scivola giù per la montagna a 248,27 chilometri all'ora e spinge il suo record mondiale di velocità ancora più in alto.

Patrick Lämmle

05.04.2026, 15:36

La storia viene raccontata con la stessa velocità con cui Valentina Greggio scende dalla montagna. Il tachimetro raggiunge i 248,27 km/h, praticamente il doppio della velocità consentita sulle autostrade svizzere.

L'audace italiana ha stabilito il record mondiale di velocità nello sci a Vars, in Francia, su un percorso di oltre un chilometro con una pendenza fino al 98%.

La 35enne di Verbania ha battuto il suo precedente record mondiale di 247,083 km/h su quella che è probabilmente la migliore pista di sci di velocità al mondo.

Il francese Simon Billy detiene invece il record mondiale maschile. Nel 2023, ha raggiunto una velocità massima di 255,5 km/h.

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