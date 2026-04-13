Rochat Imago

L’ultimo giorno di gare ai Campionati svizzeri di St. Moritz è coinciso con l’addio di Marc Rochat al Circo Bianco. Tramite un comunicato di Swiss-Ski, il 33enne ha infatti annunciato il ritiro dopo 15 anni nello sport d’élite.

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Dal 2015 il vodese ha corso 105 volte in Coppa del Mondo, principalmente in slalom, arrivando all’apice della sua carriera nell’inverno 2023-24 con cinque piazzamenti nella top ten e il nono posto nella classifica della sua disciplina prediletta.

Il miglior risultato l’ha però ottenuto ai Mondiali di Saalbach, dove insieme a Stefan Rogentin ha conquistato la medaglia di bronzo nella combinata a squadre.

Rochat ha chiuso con un quinto posto nella prova tra i paletti stretti, a cui non ha partecipato Loïc Meillard, vinta da Reto Mächler davanti a Joel Lütolf e Daniel Yule.

Marc Rochat tritt vom aktiven Skirennsport zurück.

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Der 33-jährige Lausanner hat im Anschluss an den Slalom an den Schweizer Meisterschaften in St. Moritz seinen Rücktritt als alpiner Skirennfahrer bekanntgegeben.



«Ich schliesse dieses Kapitel mit grossem Stolz und tiefer… pic.twitter.com/dktoE0qZqP — SwissSkiTeam (@swissskiteam) April 13, 2026