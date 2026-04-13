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Sci alpino Lo svizzero Marc Rochat ha annunciato il suo ritiro dopo 15 anni nello sport d’élite

Swisstxt

13.4.2026 - 14:47

Rochat
Rochat
Imago

L’ultimo giorno di gare ai Campionati svizzeri di St. Moritz è coinciso con l’addio di Marc Rochat al Circo Bianco. Tramite un comunicato di Swiss-Ski, il 33enne ha infatti annunciato il ritiro dopo 15 anni nello sport d’élite.

SwissTXT

13.04.2026, 14:47

13.04.2026, 15:01

Dal 2015 il vodese ha corso 105 volte in Coppa del Mondo, principalmente in slalom, arrivando all’apice della sua carriera nell’inverno 2023-24 con cinque piazzamenti nella top ten e il nono posto nella classifica della sua disciplina prediletta.

Il miglior risultato l’ha però ottenuto ai Mondiali di Saalbach, dove insieme a Stefan Rogentin ha conquistato la medaglia di bronzo nella combinata a squadre.

Rochat ha chiuso con un quinto posto nella prova tra i paletti stretti, a cui non ha partecipato Loïc Meillard, vinta da Reto Mächler davanti a Joel Lütolf e Daniel Yule.

Lo sciatore perfetto per Marc Rochat

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