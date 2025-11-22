Loïc Meillard viene eliminato nella 2ª manche a Gurgl. Keystone

Loïc Meillard deve sopportare un'altra delusione in questa stagione ancora giovane. È stato eliminato nella seconda manche di Gurgl. Ma il disastro aveva già fatto il suo corso nella prima manche.

Hai fretta? blue News riassume per te Loïc Meillard è stato eliminato nello slalom di Gurgl, disattendendo già le sue aspettative nelle prime due gare della stagione.

Tanguy Nef ha mancato di poco il primo podio della sua carriera. Nella seconda manche è sceso dal 2° al 5° posto, ma è comunque molto soddisfatto.

È soddisfatto anche Daniel Yule , che ha recuperato otto posizioni nella seconda manche. Mostra di più

14° all'apertura della stagione a Sölden (slalom gigante) e 14° nello slalom di Levi: Loïc Meillard voleva dimostrare a Gurgl che può fare meglio, perché vuole avere voce in capitolo nella lotta per la Coppa del Mondo generale di questa stagione.

Per avere una possibilità realistica di farlo, deve anche raccogliere molti punti nello slalom. A Gurgl, però, è rimasto completamente a mani vuote. Il 29enne ha concluso la prima manche al 20° posto, con un ritardo di 1,08 secondi, e nell'intervista rilasciata alla SRF ha parlato di «catastrofe».

Ma le cose non sono migliorate nella seconda manche, il romando si è bloccato e si è ritirato. «Fa male ed è un peccato che sia andata così». Avrà sicuramente bisogno di qualche ora per digerire la situazione.

Nef e Yule sono soddisfatti

Tanguy Nef era secondo dopo la prima manche e sperava di ottenere il primo podio della sua carriera. Non è stato così: è arrivato quinto. Chiunque sospetti che il ginevrino sia scoraggiato si sbaglia. È «completamente soddisfatto», dice, aggiungendo: «Oggi non era il giorno del podio».

La prima manche è stata «molto, molto buona» e nella seconda avrebbe potuto attaccare ancora di più.

Nef non è salito sul podio, ma «due suoi buoni amici», il francese Paco Rassat e il belga Armand Marchant, si sono classificati al primo e al secondo posto: «Sono molto contento per loro», dice il 29enne.

Anche Daniel Yule si è detto soddisfatto dopo la gara, balzando dal 19° all'11° posto nella seconda manche. «Il risultato è molto positivo. Ci sono stati troppi errori, ma la velocità di base c'era. C'erano alcune sezioni buone e posso davvero costruire su due manche come questa».

Con un distacco di 0,84 secondi, il 32enne ha ottenuto il nono tempo nella seconda manche; nella prima manche, con un distacco di 0,99 secondi si era piazzato al 19° posto.

Yule afferma: «Con una giornata come quella di oggi, posso anche guadagnare un po' di fiducia in me stesso».