Dopo la prima manche Loïc Meillard guida lo slalom di Val d'Isère

bfi

14.12.2025

Loic Meillard 
Loic Meillard 
KEYSTONE

Il terzo slalom della stagione si svolge in Val d'Isère. Dopo la vittoria nello slalom gigante di sabato, Loïc Meillard è primo al termine della prima manche.

Igor Sertori

14.12.2025, 11:07

14.12.2025, 11:12

Partito come secondo nella prima manche, Loïc Meillard ha preso con sicurezza il comando dello slalom di Val d'Isère. Nessuno dei primi 30 atleti è riuscito a battere il suo tempo. 

Calendario di Coppa del Mondo

Questa stagione sono in programma oltre 80 gare fino alla fine di marzo 2026. Ecco una panoramica del calendario completo delle gare di sci.

Keystone

Meillard affronterà la sfida nella seconda manche contro un trio norvegese. Timo Haugan, Atle Lie McGrath e Henrik Kristoffersen hanno concluso rispettivamente dal secondo al quarto posto. Haugan, partito nonostante i problemi alla schiena, concede soli 0,05 secondi di ritardo.

Anche Daniel Yule e Ramon Zenhäusern si sono qualificati per la seconda manche. Yule, partito 16°, ha concluso a 1,78 secondi dal compagno di squadra, il che lo colloca al 15° posto. Zenhäusern è attualmente 20°, a 2,04 secondi da Meillard.

La gara è stata meno fortunata per Tanguy Nef, uscito di gara. 

Il ritratto di Loïc Meillard

Il ritratto di Loïc Meillard

13.02.2025

