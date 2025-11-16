Loïc Meillard aveva sicuramente un'idea diversa dell'apertura dello slalom. KEYSTONE

Slalom amaro per la Svizzera a Levi: Loïc Meillard è il migliore con il 14° posto, e nel dopo gara ammette tutta la sua perplessità.

Sandro Zappella Sandro Zappella

Hai fretta? blue News riassume per te La Svizzera vive una giornata nera nello slalom di Levi e Loïc Meillard è solo 14°.

Il campione del mondo non capisce perché fosse così lento nonostante buone sensazioni in pista.

Punta a reagire già nel prossimo slalom di Gurgl, in programma la prossima settimana. Mostra di più

Doccia fredda per gli sciatori svizzeri, solitamente abituati a ben altri risultati, nello slalom di Levi. Dopo la delusione di sabato in campo femminile (con Wendy Holdener migliore elvetica all’8° posto), anche gli uomini incappano in una pesante battuta d’arresto nel primo slalom stagionale.

Coppa del Mondo di sci 2025/2026 Pronti, partenza via! La stagione della Coppa del Mondo di sci è partita! blue News vi informa su tutto ciò che accade in pista e fuori: tutte le gare, i risultati e notizie sulle stelle dello sci. Con noi rimanete sempre aggiornati. Keystone

Il campione del mondo Loïc Meillard chiude 14°, risultato che basta per essere il migliore della squadra ma che interrompe una serie impressionante: da Garmisch, nel febbraio 2022, in ogni slalom c’era sempre stato almeno uno svizzero nella top ten.

Intervistato dalla SRF dopo la gara, Meillard si mostra visibilmente spiazzato: «Non ho sciato male, ma non ero veloce. E alla fine è questo ciò che conta». Perché oggi, su questa neve, non è riuscito ad andare forte? «Non lo so con precisione. Le sensazioni non erano così negative. Non perfette, certo, ma nemmeno tali da farmi dire che so perché ero così lento.»

«Non sono qui per arrivare fra i primi 15»

Calendario di Coppa del Mondo Questa stagione sono in programma oltre 80 gare fino alla fine di marzo 2026. Ecco una panoramica del calendario completo delle gare di sci. Keystone

Guardando al prossimo weekend, quando a Gurgl è in programma un altro slalom, Meillard prova a voltare pagina: «Devo archiviare questo fine settimana. La prossima settimana bisogna tornare ad attaccare. Sarà un tracciato diverso e una neve diversa.»

Alla domanda se il 14° posto lo lasci frustrato, il vodese è diretto: «Sì, certo. Non sono qui per arrivare nei primi 15.»

Se l’obiettivo è lottare per il podio, aggiunge, questo non può essere considerato un buon risultato. E ciò che lo inquieta maggiormente è un punto preciso: «Ho attaccato e non ho commesso grossi errori. Ma sono stato comunque troppo lento.»

Rispetto agli allenamenti, spiega ancora il due volte vincitore in Coppa del Mondo in slalom, la neve si è rivelata diversa e la tracciatura molto più semplice. Un mix che gli ha reso difficile trovare il giusto ritmo.