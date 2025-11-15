La fiducia c'è e i problemi alla schiena sotto controllo: Loïc Meillard è pronto per una grande stagione. sda

Marco Odermatt ha fatto da apripista a Sölden, Loïc Meillard potrebbe seguire l'esempio a Levi. Il neocastellano ha le capacità per tenere testa al dominatore della Coppa del Mondo nell'inverno olimpico.

Hai fretta? blue News riassume per te Il grande favorito per la Coppa del Mondo è Marco Odermatt.

Loïc Meillard è considerato uno dei suoi maggiori rivali.

«Il colpo grosso è possibile, ma non è una cosa su cui mi sto concentrando. Se scierò bene, il resto verrà da sé», ha affermato Meillard. Mostra di più

Tre volte campione del mondo juniores, Loïc Meillard ha un anno in più di Marco Odermatt e, secondo gli esperti, è anche più bravo del suo connazionale dal punto di vista tecnico.

Ma il neocastellano ha impiegato un po' di tempo per entrare nella cerchia degli sciatori di vertice ai massimi livelli. Il 29enne ha infatti ottenuto la prima delle sue sei vittorie nelle discipline classiche all'inizio del 2023, più di tre anni dopo Odermatt.

Ora, dopo un 2° posto (2023/24) e un 3° posto (2024/25) nella Coppa del Mondo generale e l'oro ai Campionati del Mondo di slalom nel 2025, Meillard sembra pronto al grande momento.

Dall'inizio del 2025 è in piena forma: ha vinto tre delle ultime cinque gare della stagione scorsa, prima di conquistare il titolo di campione del mondo nello slalom - e nella gara a squadre - a Saalbach.

Per la seconda volta consecutiva, ha superato la soglia dei 1000 punti nella Coppa del Mondo generale. Ottime premesse per fare meglio nel 2025-26 e puntare al grande globo di cristallo.

Uno sciatore migliore

Il grande favorito per l'inverno olimpico 2025-26 resta ovviamente Odermatt. Ma Meillard, che ha un anno in più e gareggia in tre discipline, ad eccezione forse di qualche super-G, ha tutte le carte in regola per competere con il dominatore della sua stessa disciplina.

Nella biografia di Odermatt, pubblicata di recente, Helmut Krug, l'allenatore svizzero di slalom gigante sostiene che «Loïc e Marco sono indiscutibilmente i migliori atleti di slalom gigante. Loïc sta arrivando adesso, ma avrebbe potuto vincere prima, semplicemente perché scia meglio».

Lo stesso Odermatt afferma: «Se lo guardo con oggettività, so che Loïc è lo sciatore migliore».

Secondo Krug, la differenza tra Meillard e Odermatt è che quest'ultimo è il tipo competitivo per eccellenza: «Marco è nato per vincere, Loïc ha dovuto prima imparare a vincere».

In altre parole, gareggiare e sciare sono due cose diverse. Il neocastellano brilla per precisione e accuratezza, mentre il nidvaldese a volte effettua delle manovre poco ortodosse e apparentemente sciatte, ma efficienti al cento per cento.

Numero 1 nello slalom

Meillard, però, ha imparato a vincere. Sebbene lo scorso inverno abbia mancato di poco la coppa di cristallo dello slalom, cedendo a Henrik Kristoffersen, è in testa alla classifica WCSL, una graduatoria che è rilevante per l'assegnazione dei numeri. Non sarebbe quindi una sorpresa se domenica diventasse il primo svizzero a trionfare a Levi.

All'apertura della stagione a Sölden – dove ha dovuto ritirarsi all'ultimo minuto nel 2024, e prima di allora un 5° e un 7° posto erano stati i suoi unici risultati nella top 10 nello slalom gigante sul ghiacciaio del Rettenbach – Meillard ha faticato, quasi come da tradizione, tre settimane fa.

Ma il 14° posto e, soprattutto, la certezza che la sua schiena continuamente infortunata sta causando meno problemi rispetto allo stesso periodo di un anno fa, gli danno fiducia.

«Ho già detto più volte che un giorno mi piacerebbe vincere la Coppa del Mondo generale. Il colpo grosso è possibile, ma non è una cosa su cui mi sto concentrando. Se scierò bene, il resto verrà da sé», dice Meillard. Per un lavoratore silenzioso come lui, che non ha abituato a grandi proclami, si tratta quasi di una dichiarazione di guerra.