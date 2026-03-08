Malorie Blanc ha proposto la sua miglior prestazione post-olimpica nel super G della Val di Fassa vinto da Elena Curtoni: l’elvetica si è piazzata al 6o posto ad appena un decimo dal podio.
Sul podio assieme all'italiana, tornata al successo dopo poco più di tre anni, sono salite Kajsa Vickhoff Lie e la sorprendente Asja Zenere (alla prima top 3 della carriera).
Decimo posto e miglior prestazione della carriera per la svizzera Stefanie Grob.
Corinne Suter si è invece piazzata 13a, 20a Janine Schmitt, mentre Joana Haehlen ha chiuso la carriera con un 28o posto.