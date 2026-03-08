  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Super G in Val di Fassa Malorie Blanc fuori dal podio, ma per lei la miglior prestazione post-olimpica

Swisstxt

8.3.2026 - 12:27

Malorie Blanc
Malorie Blanc
freshfocus

Malorie Blanc ha proposto la sua miglior prestazione post-olimpica nel super G della Val di Fassa vinto da Elena Curtoni: l’elvetica si è piazzata al 6o posto ad appena un decimo dal podio.

SwissTXT

08.03.2026, 12:27

08.03.2026, 12:34

Sul podio assieme all'italiana, tornata al successo dopo poco più di tre anni, sono salite Kajsa Vickhoff Lie e la sorprendente Asja Zenere (alla prima top 3 della carriera).

Decimo posto e miglior prestazione della carriera per la svizzera Stefanie Grob.

Corinne Suter si è invece piazzata 13a, 20a Janine Schmitt, mentre Joana Haehlen ha chiuso la carriera con un 28o posto.

I più letti

Sì al controprogetto sul contante, netti no all'iniziativa su SSR e sul fondo climatico, sì all'imposizione individuale
Le cartine con i risultati delle votazioni federali nei Cantoni e nei Comuni
Ecco secondo l'esperto militare cosa c’è davvero dietro la guerra di Trump contro l’Iran
I risultati delle quattro votazioni federali a colpo d'occhio
Odermatt dopo la vittoria di Braathen: «Era la peggiore delle ipotesi»

Altre notizie

Coppa del Mondo di sci. Atle Lie McGrath vince lo slalom di Kranjska Gora per un solo centesimo

Coppa del Mondo di sciAtle Lie McGrath vince lo slalom di Kranjska Gora per un solo centesimo

42km da Maloja a S-Chanf. Due svizzeri sul podio della 56a edizione della Maratona engadinese

42km da Maloja a S-ChanfDue svizzeri sul podio della 56a edizione della Maratona engadinese

Chi vincerà il globo di cristallo?. Odermatt dopo la vittoria di Braathen: «Era la peggiore delle ipotesi»

Chi vincerà il globo di cristallo?Odermatt dopo la vittoria di Braathen: «Era la peggiore delle ipotesi»