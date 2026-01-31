  1. Clienti privati
Super-G di Crans Montana Malorie Blanc mette tutte in riga sulle nevi di casa e coglie la prima vittoria in carriera

fon

31.1.2026

Malorie Blanc si impone sulle nevi di casa

Malorie Blanc si impone sulle nevi di casa

31.01.2026

Davanti al pubblico di Crans-Montana, Malorie Blanc ha conquistato la prima vittoria in Coppa del Mondo della sua carriera, lasciandosi alle spalle Sofia Goggia e Breezy Johnson.

,

SwissTXT, Redazione blue Sport

31.01.2026, 12:40

Davanti al pubblico di casa, Malorie Blanc ha vissuto la giornata più bella della sua giovane carriera. La 22enne vallesana ha conquistato a Crans-Montana la sua prima vittoria in Coppa del Mondo, imponendosi con il pettorale numero 17 e lasciandosi alle spalle avversarie del calibro di Sofia Goggia (+0”18) e Breezy Johnson (+0”36).

Un successo dal valore speciale, arrivato proprio sulle nevi dove è cresciuta e ha mosso i primi passi sugli sci. Per Blanc si trattava appena della 20esima gara in Coppa del Mondo: prima di oggi aveva raccolto un podio e tre piazzamenti nella top 10, numeri che rendono ancora più significativa l’impresa davanti al suo pubblico.

La vittoria di Crans-Montana rappresenta un momento destinato a restare impresso nella memoria della giovane svizzera e un segnale forte in vista del futuro.

Un trionfo che lancia nel migliore dei modi la sua prima avventura olimpica, iniziata con una giornata che difficilmente potrà dimenticare.

Lindsey Vonn invece ha rinunciato alla prova generale olimpica dopo la caduta di venerdì. La statunitense si è infortunata al ginocchio sinistro nella discesa interrotta dopo sei atlete e ora è in dubbio la sua partecipazione ai Giochi olimpici di Cortina d'Ampezzo.

L'aggiornamento da Svindal. A nove giorni dalla discesa olimpica, il sogno di Lindsey Vonn rischia di andare in frantumi

L'aggiornamento da SvindalA nove giorni dalla discesa olimpica, il sogno di Lindsey Vonn rischia di andare in frantumi

Lo sciatore perfetto per Malorie Blanc

Lo sciatore perfetto per Malorie Blanc

05.12.2025

