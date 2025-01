La vallesana Malorie Blanc ruba la scena a Brignone e Vonn e ricorda l'esordio di Lara Gut-Behrami

La 21enne Malorie Blanc ha centrato il secondo posto alla sua prima discesa in carriera di Coppa del Mondo. KEYSTONE

Malorie Blanc ha sorpreso tutti con il pettorale 46 arrivando seconda nella sua prima discesa di Coppa del Mondo. In un'intervista dopo la gara, la 21enne è completamente sopraffatta e non riesce a spiegarsi il suo risultato.

La vallesana è scesa con il numero 46, quando i giochi sembravano fatti.

La 21enne sciatrice svizzera è giunta a soli sette centesimi dalla vincitrice Federica Brignone.

In un'intervista rilasciata dopo la gara, Blanc ha affermato: «È difficile da spiegare, credo di aver fatto tutto bene». Mostra di più

La svizzera Malorie Blanc è stata la grande sorpresa della discesa libera di St. Anton. La 21enne ha sciato al secondo posto scendendo con il pettorale 46.

I giochi per il podio sembravano fatti, ma la vallesana ha sciato così forte che persino la leader Federica Brignone ha dovuto tremare per la prima vittoria in discesa della sua carriera.

Al traguardo, l'esordiente ha chiuso a soli sette centesimi dall'italiana. Pur avendo mancato la vittoria si è assicurata il primo podio alla sua seconda gara di Coppa del Mondo, dopo essere stata eliminata nel Super-G di St. Moritz a dicembre.

Il suo risultato ricorda un po' quello di Lara Gut-Behrami, anch'essa subito sul podio nel 2008 a St. Moritz nel suo debutto in Coppa del Mondo di discesa libera (con il pettorale 32).

Nell'intervista rilasciata alla «SRF» dopo la gara, la 21enne si è detta sopraffatta: «È difficile trovare le parole. Non capivo bene cosa fosse successo. Ho cercato di non preoccuparmi troppo alla partenza».

Rottura del legamento crociato un anno fa

La campionessa del mondo juniores nel super-G dello scorso inverno ha spiegato come ha affrontato la gara di oggi: «Volevo solo sciare bene, con facilità e divertimento». Non riesce nemmeno a spiegarsi come sia riuscita a essere così veloce: «Non so perché abbia funzionato, è incredibile. Al momento mi sto davvero divertendo».

La sua capacità di affrontare il percorso era già evidente nell'unico allenamento svoltosi a St. Anton giovedì, quando ha chiuso al quarto posto. Ma questo non significa molto, dice: «Oggi è un nuovo giorno, nuove condizioni. Ho solo cercato di mostrare la mia migliore sciata ed è stato sufficiente».

Il successo di Blanc è particolarmente impressionante alla luce dell'infortunio subito un anno fa, quando aveva rotto il legamento crociato.

«È difficile da spiegare, credo di aver fatto tutto bene. Un ringraziamento speciale va anche allo staff: Grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto. Perché questo è molto importante per me. E ora sono qui. Sono così grata a queste persone».