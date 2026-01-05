  1. Clienti privati
Inferno a Crans-Montana Marc Rochat era nel bar della tragedia il giorno prima: «Avrò festeggiato lì 7 capodanni»

Sandro Zappella

5.1.2026

Marc Rochat è particolarmente colpito dall'incidente di Crans-Montana. (foto d'archivio)
Marc Rochat è particolarmente colpito dall'incidente di Crans-Montana. (foto d'archivio)
KEYSTONE

L'inferno nel bar «Le Constellation» ha scosso Crans-Montana, la Svizzera, il mondo intero e anche lo sciatore di Coppa del Mondo Marc Rochat. Il 33enne conosce bene il locale, in quanto lo frequentava spesso da giovane. Il giorno di Capodanno era particolarmente preoccupato per diversi giovani a lui vicini, uno in particolare.

Sandro Zappella

05.01.2026, 16:50

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La notte di Capodanno, nel bar «Le Constellation» di Crans-Montana, si è verificato la tragedia che ha profondamente scosso anche lo sciatore svizzero Marc Rochat.
  • Il 33enne conosce bene il locale fin dalla giovinezza e si trovava nella veranda del locale con la moglie il giorno prima dell'incidente.
  • In segno di solidarietà, il losannese intende partecipare alle prossime gare di Coppa del Mondo indossando i colori del lutto.
Mostra di più

Il tragico incidente avvenuto al bar «Le Constellation» ha oscurato il Capodanno di Crans-Montana, ma non solo.

La tragedia sta particolarmente a cuore allo sciatore svizzero Marc Rochat, che ha molti ricordi personali del luogo e del locale. Il 33enne ha trascorso molto tempo nella località vallesana in gioventù. Soggiornava nella casa di vacanza dei suoi genitori praticamente ogni fine settimana e durante le vacanze invernali, come scrive il «Blick».

Tragedia. Inferno a Crans-Montana: sotto esame la presenza di minori nel bar «Le Constellation»

Inferno a Crans-Montana: sotto esame la presenza di minori nel bar «Le Constellation»

Rochat conosce molto bene anche «Le Constellation»: «Da adolescente mi sentivo molto a mio agio in quel bar, che all'epoca era decorato con tappeti leopardati particolarmente belli. Avrò festeggiato lì almeno sette capodanni».

Rochat è particolarmente preoccupato per i giovani

Lo sciatore di Coppa del Mondo si trovava nel locale anche il giorno prima dell'incidente. «Ero a Le Constellation con mia moglie. Ma non nel seminterrato, bensì nella veranda. Abbiamo preso il tè lì», racconta al Blick.

Dopo aver appreso della tragedia di Capodanno, il 33enne ha spiegato di essere particolarmente preoccupato per alcuni giovani di una scuola pubblica di Crans-Montana: «Sono un ambasciatore della scuola pubblica Le Régent. Alcuni alunni mi vedono un po' come un fratello maggiore e ho già fatto delle giornate di sci con loro».

Tutti i corpi identificati. Più della metà di coloro che hanno perso la vita a Crans-Montana erano minorenni

Più della metà di coloro che hanno perso la vita a Crans-Montana erano minorenni

Uno di questi ragazzi ha lo stesso, raro nome di suo figlio: Lupo. «Poiché pensavo che Lupo fosse andato alla festa di Capodanno a 'Le Constellation' con alcuni suoi compagni di classe, ero particolarmente preoccupato».

Il ragazzo era effettivamente nel bar per la festa di Capodanno con i suoi compagni, ma è riuscito a fuggire in tempo dall'inferno.

Vuole tornare a correre con i colori del lutto

Il losannese continuerà il suo intenso programma sportivo. Il programma di Coppa del Mondo di gennaio prevede cinque slalom, il primo dei quali già mercoledì, a Madonna di Campiglio, in Italia.

Il 33enne vuole esprimere la sua solidarietà. «Alla prossima riunione di squadra, proporrò di partire con i fiori a lutto in memoria delle vittime di Crans-Montana».

Nella gara femminile di Kranjska Gora dello scorso fine settimana, la vallesana Camille Rast ha fatto lo stesso. La specialista tecnica, in Slovenia, ha vinto sia lo slalom gigante che lo slalom, mentre in un'intervista, commossa, dopo la sua vittoria di sabato, ha detto che i suoi pensieri erano rivolti alle famiglie delle vittime.

Parole emozionanti. Rast dopo la vittoria in gigante: «Il mio pensiero va alle famiglie di Crans-Montana»

Rast dopo la vittoria in gigante: «Il mio pensiero va alle famiglie di Crans-Montana»

