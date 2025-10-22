Una malattia mette i bastoni tra le ruote ai piani di rientro di Marcel Hirscher Keystone

Domenica Marcel Hirscher non sarà al via della prima di Coppa del Mondo a Sölden. Lo ha annunciato Patrick Riml, project manager dello sponsor Red Bull di Hirscher, a «Servus TV» lunedì sera.

Keystone-SDA SDA

«Purtroppo non sarà al via. La riabilitazione è andata molto bene, sembrava molto buona, ma purtroppo è stato malato nelle ultime due settimane e mezzo», ha detto Riml, riferendosi alla mancanza di giorni di allenamento del 36enne austro-olandese.

Hirscher ha sciato per la prima volta sulla neve solo all'inizio di settembre, nove mesi dopo la rottura del legamento crociato.