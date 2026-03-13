Podio per Odermatt nella discesa libera di Courchevel, è sua la piccola coppa di cristallo 13.03.2026

Marco Odermatt ha conquistato, per il quinto anno consecutivo, il Globo di Cristallo!

SwissTXT Swisstxt

Grazie al terzo posto nella discesa di Courchevel, il 28enne si è assicurato matematicamente pure la terza coppetta di specialità di fila.

La vittoria sulle nevi francesi è invece andata a Kriechmayr, che grazie a una gara in cui ha mostrato tutte le sue qualità tecniche ha preceduto di 0"09 Franzoni.

Buon quarto posto per Rogentin, mentre Monney e Von Allmen non hanno terminato la gara.

Con 5 generali in bacheca Odi raggiunge così Girardelli e resta alle spalle del solo Hirscher.