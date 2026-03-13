  1. Clienti privati
Terzo posto a Courchevel Marco Odermatt conquista il suo quinto Globo di Cristallo consecutivo

Swisstxt

13.3.2026 - 12:18

Podio per Odermatt nella discesa libera di Courchevel, è sua la piccola coppa di cristallo

Podio per Odermatt nella discesa libera di Courchevel, è sua la piccola coppa di cristallo

13.03.2026

Marco Odermatt ha conquistato, per il quinto anno consecutivo, il Globo di Cristallo!

SwissTXT

13.03.2026, 12:18

13.03.2026, 13:36

Grazie al terzo posto nella discesa di Courchevel, il 28enne si è assicurato matematicamente pure la terza coppetta di specialità di fila.

La vittoria sulle nevi francesi è invece andata a Kriechmayr, che grazie a una gara in cui ha mostrato tutte le sue qualità tecniche ha preceduto di 0"09 Franzoni.

Buon quarto posto per Rogentin, mentre Monney e Von Allmen non hanno terminato la gara.

Con 5 generali in bacheca Odi raggiunge così Girardelli e resta alle spalle del solo Hirscher.

Il ritratto di Marco Odermatt

Il ritratto di Marco Odermatt

17.11.2025

