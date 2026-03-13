Marco Odermatt ha conquistato, per il quinto anno consecutivo, il Globo di Cristallo!
Grazie al terzo posto nella discesa di Courchevel, il 28enne si è assicurato matematicamente pure la terza coppetta di specialità di fila.
La vittoria sulle nevi francesi è invece andata a Kriechmayr, che grazie a una gara in cui ha mostrato tutte le sue qualità tecniche ha preceduto di 0"09 Franzoni.
Buon quarto posto per Rogentin, mentre Monney e Von Allmen non hanno terminato la gara.
Con 5 generali in bacheca Odi raggiunge così Girardelli e resta alle spalle del solo Hirscher.