Prestazione da incorniciare per la squadra svizzera di sci alpino: con cinque atleti nella top 10, la discesa di Crans-Montana si è trasformata in una domenica da ricordare per Swiss-Ski. Ecco le reazioni del vincitore Franjo von Allmen e degli altri discesisti elvetici.

Gregoire Galley

Franjo von Allmen non nasconde la soddisfazione dopo il trionfo a Crans-Montana, raggiunto con un margine netto su Dominik Paris.

«Oltre alla mia vittoria, che mi rende molto felice, il risultato complessivo della squadra è incredibile», sottolinea ai microfoni di «blue News» il bernese, che guarda già avanti: «Questo successo mi dà enorme fiducia in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina».

Vincere in casa ha poi un sapore particolare. «È ovviamente sempre qualcosa di speciale sciare in Svizzera da elvetico», ammette il 24enne. «Ed è ancora più bello quando si vede il verde al traguardo».

Il pensiero corre già ai prossimi grandi appuntamenti: «Non vedo l'ora che arrivino i Mondiali, che si terranno qui l'anno prossimo su una pista che mi si addice molto. Ma prima di allora mi concentrerò sulla discesa olimpica».

E l'energia, dopo una giornata così, non manca di certo: «Mi porto dietro tantissime sensazioni positive», conclude il vincitore di giornata.

Odermatt: «Mi sento pronto per le Olimpiadi»

Marco Odermatt ha chiuso la discesa di Crans-Montana ai piedi del podio, restando fuori dalla top 3 per la prima volta in stagione in questa disciplina. Un risultato che il nidvaldese accoglie con realismo e consapevolezza.

«Non posso dire di essere entusiasta della mia gara, ma sono comunque contento del risultato», spiega Odi. «Gennaio è stato un mese brutale, con tante gare. Dopo Kitzbühel avevo perso un po' di slancio, ma grazie al gigante di Schladming e alla discesa di oggi sto ritrovando entusiasmo. Sono pronto per le Olimpiadi», aggiunge.

La prestazione sulla Piste Nationale è stata gestita con lucidità. «Non ho sciato necessariamente al 100%, ma era questo il piano», chiarisce il campione svizzero. «Per questo sono soddisfatto del quarto posto. Ora tornerò a casa per riposare un paio di giorni prima di partire per Bormio».

In chiusura, non mancano i complimenti al compagno di squadra. «Voglio congratularmi con Franjo per questo nuovo successo: se su questa pista non commette errori, è quasi imbattibile», riconosce il 28enne, che sottolinea anche l'atmosfera sugli spalti: «Il pubblico è stato straordinario. È sempre un piacere venire a sciare qui».

Rösti: «Sono felicissimo»

Tra i protagonisti della solida prestazione di squadra svizzera a Crans-Montana c'è anche Lars Rösti, che ha chiuso la discesa al sesto posto. Un risultato che il 28enne accoglie con grande soddisfazione, soprattutto alla luce di un inizio di stagione complicato. «Sono felicissimo di questo sesto posto, perché dall'inizio dell’inverno non è stato facile», ammette.

«Per questo sono ancora più contento di aver ottenuto una prestazione del genere davanti al pubblico svizzero». Sulla Piste Nationale, il bernese ha puntato sulla precisione: «Oggi era fondamentale sciare con molta finezza, ed è qualcosa che mi si addice».

Guardando ai prossimi appuntamenti, il programma è già definito: «Disputerò alcuni super-G di Coppa Europa e poi, molto probabilmente, tornerò in Coppa del Mondo per la discesa di Garmisch a fine febbraio», spiega.

Miggiano: «Ho fatto molte cose giuste quest'inverno...»

Buone sensazioni anche per il 23enne Alessio Miggiano, che ha centrato un ottavo posto confermando i progressi mostrati nelle ultime settimane.

«In questo momento sono in buona forma e sto sciando molto bene», racconta. «È bellissimo ottenere un risultato così in un'atmosfera del genere. Ho avuto ottime sensazioni dall'inizio alla fine e spero di riuscire a mantenere questo livello per il resto della stagione».

Il tema della mancata convocazione olimpica non viene evitato, ma affrontato con grande lucidità. «Capisco la decisione degli allenatori», afferma lo zurighese. «Certo, dispiace, ma a inizio stagione non avrei mai immaginato di essere in corsa per un posto ai Giochi. Questo significa che ho fatto molte cose giuste quest'inverno, e ne sono davvero felice».