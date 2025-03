Marco Odermatt non impressiona solo per le sue eccezionali capacità in pista. KEYSTONE

Anche quest'inverno Marco Odermatt è all'altezza delle grandi aspettative. Ma il successo è tutt'altro che scontato per l'atleta di punta. L'uomo di Nidvaldo è impressionante anche fuori dalle piste.

«Lo farà di nuovo».

Certo che l'ha fatto di nuovo. Certo che è il migliore anche quest'inverno.

Sta per conquistare per la quarta volta di fila la Coppa del Mondo generale e ha già vinto la coppetta di Super-G per la terza volta consecutiva. Le cose si mettono bene per lui anche nello slalom gigante e in discesa libera.

Di nuovo il migliore, ovvio no? Sì, perché per Marco Odermatt è diventato normale vincere la Coppa del Mondo generale, essere il numero 1 pure nelle «sue» discipline, che raccolga così tante coppette.

Per lui è diventata un'abitudine fare da apripista. I suoi successi sono dati per scontati. Dall'inizio del suo dominio, la distanza tra il successo e le aspettative non soddisfatte è diventata sempre più stretta per il nidvaldese.

Le vittorie sono una pretesa, i piazzamenti sul podio sono dati per scontati, i piazzamenti al di fuori dei primi tre sollevano dubbi.

Così l'intervista dopo il quarto posto nel super-G di Kvitfjell non riguarda principalmente la coppetta conquistata nella classifica di disciplina, ma il podio mancato.

Il «battuto» deve spiegare perché non è bastato quello che ha fatto per il primo posto, prima di poter accettare le congratulazioni e dire con sollievo: «È stata un'altra grande stagione di super-G per me. Anche con il quarto posto di oggi, sono sempre stato costantemente davanti».

Il campione deve convivere con questa enorme aspettativa, questa pressione che ha distrutto molti atleti di punta. Ma lui sa come gestirla. Accetta il ruolo che gli deriva dal suo status.

Ci riesce perché non vede nulla di speciale in se stesso, perché è sempre rimasto se stesso, un essere umano.

Per lui, le altezze sportive non significano decollare. Si sente più a suo agio con i piedi ben piantati a terra. Ha interiorizzato principi come la modestia, il rispetto e la decenza.

Un terreno comune nella vita di tutti i giorni

A Odermatt piace avere cose in comune, di condividere nella vita sportiva di tutti i giorni. Per questo motivo, non ha mai accarezzato l'idea di fare di testa sua come sciatore, staccandosi dai compagni di squadra e di creare un team privato.

La vita di gruppo gli si addice.

Non è solo un gradito metro di paragone, ma pure un modello e un consigliere. Sulla sua scia, i giovani svizzeri si sono sviluppati splendidamente nel settore della velocità, più velocemente del previsto. Così veloci che spesso sono stati più rapidi di lui nelle gare.

Per il fuoriclasse non è un problema. Anche lui può continuare a crescere con la sfida interna. Questa unità non è solo un colpo di fortuna per gli esordienti e per Swiss-Ski, ma anche per lui stesso.

Nella stagione che sta per concludersi, Odermatt non ha vinto così tanto come nei due inverni precedenti, in parte a causa dei «giovani» della squadra svizzera.

Ha vinto 13 volte per due stagioni consecutive e due anni fa ha conquistato i titoli di campione del mondo in discesa e in gigante. Ora vanta 8 primi posti in Coppa del Mondo ed è campione del mondo nel super G.

Chi si lamenta vede questo risultato intermedio come un passo indietro e un favorito che ha trovato più difficoltà di prima. In Austria, i tabloid hanno annoverato Odermatt addirittura tra i «perdenti» dei Campionati del Mondo di Saalbach.

Odermatt ha creato un'atmosfera di squadra unica a Swiss-Ski. KEYSTONE

Il nidvaldese ha preso atto di questa valutazione. Probabilmente ci ha pensato, ma ha espresso la sua opinione solo in una breve frase. «Non mi dà fastidio».

L'opinione degli imbonitori dei media austriaci potrebbe essere del tutto esagerata. Ma non si può negare che ci sia una scintilla di verità, ovvero che a Odermatt si applicano standard diversi.

Questo diverso metro di giudizio sarà adottato anche nel valutare la stagione in corso. Non mancheranno i commenti critici. Si dirà che mancano i punteggi migliori, che Odermatt ha chiaramente mancato il record totale di 2042 punti stabilito due anni fa. O che il vantaggio record di 874 punti dell'anno scorso è rimasto intatto.

Lotta contro gli specialisti in ogni categoria

Ma c'è anche un altro modo di vedere la situazione, che richiede uno sguardo più attento. Odi è anche di gran lunga il più vincente sotto molti aspetti in questo inverno.

Allo stato attuale, ha vinto il doppio delle gare di Coppa del Mondo rispetto al secondo classificato. Il francese Clément Noël è arrivato primo nello slalom per quattro volte. Con 15 podi, Odermatt è molto avanti. Il norvegese Henrik Kristoffersen, il terzo migliore, ha otto piazzamenti.

Ancora una volta, si tratta di cifre eccezionali per un atleta la cui agenda ha più appuntamenti di quelle dei suoi diretti concorrenti. Quindi, dopo le gare di velocità a Kvitfjell, anche il nidvaldese resterà in Norvegia.

«Non vale la pena tornare a casa, ora mi alleno per altri due giorni di slalom gigante e poi andremo a Hafjell».

Quello che spesso si dimentica: Odi gareggia contro specialisti senza eccezioni. Deve scendere a compromessi nella sua preparazione per le gare individuali, impegnarsi di più e adattarsi costantemente.

Il passaggio dalla discesa libera al super-G non è un passo troppo grande, ma lo slalom gigante sembra uno sport diverso: diverso in termini di attrezzatura, diverso in termini di sforzo fisico. Le sequenze di movimento sono nettamente differenti.

Per ora Odermatt manterrà il programma completo. Continuerà a seguire il suo percorso e ad attenersi ai suoi principi, almeno per i prossimi due anni.

Come ha detto prima dell'inizio di questo inverno, durante gli ultimi preparativi nel campo di allenamento di Copper Mountain, in Colorado, farà un bilancio dopo i Campionati del Mondo di Crans-Montana, nella prossima stagione.

Ritiene che a quel punto sarà possibile ridurre il carico di lavoro, concentrandosi sulla discesa e sul super-G.

Marco Odermatt è in competizione in tre discipline. KEYSTONE

Odermatt non vuole concentrarsi sulla pianificazione del futuro remoto. Anche da corridore altamente decorato, continua a perseguire i suoi obiettivi e ha ancora compiti entusiasmanti davanti a sé.

Vuole continuare a soddisfare le aspettative, comprese le sue.

Ed è pronto a farlo anche in futuro.