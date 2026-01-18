  1. Clienti privati
Slalom a Wengen McGrath in testa dopo la prima manche, Meillard subito dietro 

SDA

18.1.2026 - 10:47

In corsa per il podio: il campione del mondo Loïc Meillard al 2° posto intermedio
In corsa per il podio: il campione del mondo Loïc Meillard al 2° posto intermedio
Keystone

Atle Lie McGrath è in testa allo slalom di Wengen al termine della prima manche. Loïc Meillard e Henrik Kristoffersen sono in corsa per il podio, appaiati al secondo posto.

,

Keystone-SDA, Redazione blue Sport

18.01.2026, 10:47

18.01.2026, 11:11

Atle Lie McGrath è sulla buona strada per confermare la vittoria dello scorso anno. Il 25enne norvegese ha disputato una prima manche impeccabile nell'Oberland bernese, distanziando nettamente la concorrenza.

Loic Meillard, dopo la delusione di Adelboden, punta con decisione al suo terzo podio in slalom in questa stagione. Come il tre volte vincitore a Wengen, Henrik Kristoffersen: il campione del mondo ha perso quattro decimi di secondo dal leader.

Solo Lucas Pinheiro Braathen è riuscito a tenere il passo del trio. Il brasiliano, quarto, è in ritardo di mezzo secondo.

C'è un divario di altri quattro decimi tra lui e il suo connazionale Timon Haugan, che si trova direttamente dietro di lui. Clément Noël, al 6° posto, è già a 1,39 secondi da McGrath.

Coppa del Mondo di sci 2025/2026

Pronti, partenza via! La stagione della Coppa del Mondo di sci è partita! blue News vi informa su tutto ciò che accade in pista e fuori: tutte le gare, i risultati e notizie sulle stelle dello sci. Con noi rimanete sempre aggiornati.

Keystone

Daniel Yule punta al suo secondo piazzamento tra i primi 15 e quindi  soddisfare i criteri di selezione per i Giochi Olimpici. Il 32enne vallesano è 15esimo, a 2,28 secondi dal primo.

Tanguy Nef non parteciperà alla decisione che inizierà alle 13.00. L'ambizioso sciatore ginevrino è stato eliminato. L'ambizioso sciatore ginevrino è stato eliminato dopo aver fatto registrare tempi intermedi impressionanti.

Il vincitore della discesa del Lauberhorn è ancora una volta Marco Odermatt. Nell’intervista )in tedesco), lo sciatore svizzero spiega perché ha scelto di nuovo di sciare al limite, anche se – ammette – è «un po’ folle».

17.01.2026

Super League | 20° turno | stagione 25/26

17.01.2026

Super League | 20° turno | stagione 25/26

17.01.2026

