Atle Lie McGrath è in testa allo slalom di Wengen al termine della prima manche. Loïc Meillard e Henrik Kristoffersen sono in corsa per il podio, appaiati al secondo posto.
Atle Lie McGrath è sulla buona strada per confermare la vittoria dello scorso anno. Il 25enne norvegese ha disputato una prima manche impeccabile nell'Oberland bernese, distanziando nettamente la concorrenza.
Loic Meillard, dopo la delusione di Adelboden, punta con decisione al suo terzo podio in slalom in questa stagione. Come il tre volte vincitore a Wengen, Henrik Kristoffersen: il campione del mondo ha perso quattro decimi di secondo dal leader.
Solo Lucas Pinheiro Braathen è riuscito a tenere il passo del trio. Il brasiliano, quarto, è in ritardo di mezzo secondo.
C'è un divario di altri quattro decimi tra lui e il suo connazionale Timon Haugan, che si trova direttamente dietro di lui. Clément Noël, al 6° posto, è già a 1,39 secondi da McGrath.
Daniel Yule punta al suo secondo piazzamento tra i primi 15 e quindi soddisfare i criteri di selezione per i Giochi Olimpici. Il 32enne vallesano è 15esimo, a 2,28 secondi dal primo.
Tanguy Nef non parteciperà alla decisione che inizierà alle 13.00. L'ambizioso sciatore ginevrino è stato eliminato. L'ambizioso sciatore ginevrino è stato eliminato dopo aver fatto registrare tempi intermedi impressionanti.