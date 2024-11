Loïc Meillard KEY

La rimonta di Loïc Meillard si è fermata al 5o rango dello slalom di Gurgl.

L’elvetico nella 2a manche ha recuperato ben 9 posizioni, e pur senza andare a podio come a Levi ha confermato di aver superato i problemi alla schiena. Il successo è andato a Clément Noël, che sul 2o tracciato ha gestito il vantaggio accumulato per imporsi per la 2a volta di fila nella specialità. Sul podio con lui lo svedese Kristoffer Jakobsen e il norvegese Atle Lie McGrath. Per quanto riguarda gli altri elvetici, l'unico a migliorarsi è stato Daniel Yule, mentre si è sciolto Tanguy Nef, precipitato dal 9o al 22o rango.

