Kristoffersen il più veloce Meillard a pochi centesimi: lo slalom di Adelboden è apertissimo

La redazione

11.1.2026

Loïc Meillard in azione.
Loïc Meillard in azione.
KEYSTONE

Loïc Meillard resta in piena corsa nello slalom di Adelboden: quinto dopo la prima manche, con distacchi minimi in una classifica guidata da Kristoffersen.

SwissTXT, La redazione

11.01.2026, 12:02

11.01.2026, 12:04

Loïc Meillard resta pienamente in corsa nello slalom di Adelboden. Dopo la prima manche, l'elvetico occupa il quinto posto, a soli 38 centesimi dalla vetta occupata da un convincente Henrik Kristoffersen, autore di una prova di grande forza sulla pista bernese.

Il norvegese guida la classifica provvisoria davanti al connazionale Atle Lie McGrath, staccato di 28 centesimi, e al finlandese Eduard Hallberg (+0”29), ormai presenza abituale nelle posizioni di vertice.

La qualità mostrata dagli atleti sul primo tracciato ha prodotto una graduatoria estremamente compatta, lasciando aperti tutti i giochi in vista della seconda manche: i primi dieci sono infatti racchiusi in appena 67 centesimi.

Tra i migliori dieci figura anche Tanguy Nef, nono a 61 centesimi dalla testa, mentre Daniel Yule resta in zona a rischio, con un ritardo di 1”55.

Fuori a sorpresa invece Timon Haugan: il leader della classifica di slalom è stato eliminato dopo un'inforcata nella parte bassa del muro finale.

