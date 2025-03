Loic Meillard attardato. Keystone

Le speranze di Loïc Meillard di conquistare la coppetta di specialità di slalom si sono dissolte nelle finali di Sun Valley, dove non è riuscito a superare Henrik Kristoffersen nonostante un ottimo recupero nella seconda manche.

Nonostante un miglioramento nella seconda manche, dove ha ottenuto il miglior tempo, il suo settimo posto iniziale gli è costato caro, non riuscendo a minacciare il nuovo campione Henrik Kristoffersen.

Concludendo la gara in quinta posizione, a 0”65 da Timon Haugan, il vincitore del giorno, e 0”03 dietro Clément Noël, il risultato non è stato sufficiente per Meillard per superare il norvegese, che ha finito quarto.

Kristoffersen ha anche mantenuto il suo vantaggio nella classifica generale, finendo secondo davanti al neocastellano, terzo.

Tra gli altri svizzeri, Tanguy Nef si è piazzato nono, con un ritardo di 2”03, mentre Daniel Yule ha concluso una stagione deludente al 21esimo posto, distaccato di 3”00 dal leader.