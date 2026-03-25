Loic Meillard velocissimo. KEYSTONE

Loïc Meillard domina la prima manche dello slalom di Hafjell e si avvicina al primo successo stagionale tra i pali stretti, mentre la lotta per la coppa di specialità resta apertissima.

SwissTXT, Redazione blue Sport fon

Loïc Meillard accelera proprio sul più bello. Dopo aver conquistato lo slalom olimpico, il romando punta ora a sbloccarsi anche in Coppa del Mondo, e lo fa con una prima manche da dominatore a Hafjell.

Il 29enne ha fatto la differenza fin dal mattino, firmando il miglior tempo in tutti i settori e infliggendo 67 centesimi a Henrik Kristoffersen. Solo il norvegese, insieme a Timon Haugan, è riuscito a limitare il distacco sotto il secondo.

Un segnale chiaro: Meillard ha ancora energie e si avvicina a un possibile terzo successo stagionale, il primo tra i pali stretti.

La lotta per la coppa di specialità resta però apertissima e si deciderà nella seconda manche. Clément Noël, Lucas Pinheiro Braathen e Atle Lie McGrath sono racchiusi tra il quarto e il sesto posto, pronti a giocarsi tutto. Una situazione che, per ora, favorisce il leader norvegese, forte di un vantaggio di 41 punti sul brasiliano e 77 sul francese.