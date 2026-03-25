Loïc Meillard domina la prima manche dello slalom di Hafjell e si avvicina al primo successo stagionale tra i pali stretti, mentre la lotta per la coppa di specialità resta apertissima.
Loïc Meillard accelera proprio sul più bello. Dopo aver conquistato lo slalom olimpico, il romando punta ora a sbloccarsi anche in Coppa del Mondo, e lo fa con una prima manche da dominatore a Hafjell.
Il 29enne ha fatto la differenza fin dal mattino, firmando il miglior tempo in tutti i settori e infliggendo 67 centesimi a Henrik Kristoffersen. Solo il norvegese, insieme a Timon Haugan, è riuscito a limitare il distacco sotto il secondo.
Un segnale chiaro: Meillard ha ancora energie e si avvicina a un possibile terzo successo stagionale, il primo tra i pali stretti.
La lotta per la coppa di specialità resta però apertissima e si deciderà nella seconda manche. Clément Noël, Lucas Pinheiro Braathen e Atle Lie McGrath sono racchiusi tra il quarto e il sesto posto, pronti a giocarsi tutto. Una situazione che, per ora, favorisce il leader norvegese, forte di un vantaggio di 41 punti sul brasiliano e 77 sul francese.