Meillard e Odermatt tallonano Haugan: la lotta per l'oro è apertissima

Loic Meillard il migliore degli elvetici.

Ai Mondiali di Saalbach Timon Haugan guida la prima manche del gigante, con Meillard e Odermatt in agguato.

Il nidvaldese ha perso qualche centesimo nella seconda parte del tracciato.

Anche Tumler è tra i migliori con 0”63 di ritardo, mentre Aerni è uscito. Mostra di più

La prima manche del gigante ai Mondiali di Saalbach ha regalato una sorpresa inaspettata.

Il norvegese Timon Haugan ha chiuso in testa con un vantaggio minimo su Loïc Meillard (+0”02) e sul campione in carica Marco Odermatt (+0”24).

Il neocastellano ha sciato praticamente al livello del leader, mentre il fenomeno nidvaldese ha perso qualche centesimo nella seconda parte della pista, quando sembrava in grado di accelerare. La corsa alle medaglie resta quindi apertissima.

Anche Tumler fra i migliori

La seconda manche, in programma alle 13:15, si preannuncia combattuta, con diversi atleti ancora in lotta per il podio.

Tra questi anche Thomas Tumler, che ha chiuso con un ritardo di 0”63 dal più veloce, mentre Luca Aerni non è riuscito a completare la prova.

Filip Zubcic e Zan Kranjec, penalizzati dalle condizioni particolari della neve, hanno invece accumulato un distacco superiore al secondo.