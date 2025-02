Loïc Meillard è stato il grande vincitore dei Campionati Mondiali di Sci. Ma ha lasciato i capelli. Keystone

Il folle taglio di capelli della squadra svizzera di velocità ai Mondiali di sci di Saalbach sarà ricordato a lungo. Ma perché i due grandi assi delle discipline tecniche Loïc Meillard e Wendy Holdener non si sono nemmeno fatti sfiorare dalle forbici?

Redazione blue Sport Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te La squadra svizzera di velocità maschile ha fatto notizia ai Mondiali di sci di Saalbach anche per le sue folli acconciature.

Anche il campione del mondo di slalom Loïc Meillard avrebbe avuto la possibilità di farsi un nuovo taglio di capelli, ma ha deciso di non rasarsi.

Non avrebbe scommesso nessuno sui suoi capelli, spiega Meillard. Wendy Holdener invece se li sarebbe tagliata se avesse vinto una medaglia d'oro. Mostra di più

Marco Odermatt, Franjo von Allmen e compagni hanno dominato le cronache dei Mondiali di sci di Saalbach non solo per le loro prestazioni, ma anche per le loro curiose acconciature.

Dopo la discesa libera, i membri della squadra svizzera di velocità maschile si sono tutti rasati i capelli, o almeno una parte di essi. Così facendo, hanno dimostrato la loro unità e si sono fatti strada nei cuori degli appassionati di sci.

Anche gli specialisti delle discipline tecniche della squadra elvetica hanno festeggiato grandi successi a Saalbach. Primo fra tutti Loïc Meillard, che ha vinto l'oro nello slalom e nella combinata a squadre, oltre che il bronzo nello slalom gigante.

Il neocastellano è a tutti gli effetti il grande vincitore dei Mondiali, ma i suoi capelli sono rimasti al loro posto.

Perché? «C'era una scommessa tra gli specialisti della velocità che i capelli sarebbero stati rasati. Ma io non ho scommesso sui miei ed è per questo che non ho copiato la loro azione», spiega Meillard al «Blick».

Meillard no, ma Holdener lo avrebbe fatto

Tuttavia, il suo compagno di squadra Daniel Yule sarebbe stato fin troppo felice di prendere la forbice. Il vallesano ammette che lui stesso e Luca Aerni si divertono a tagliarsi i capelli in modo terribile al campo estivo di sci in Argentina.

«Naturalmente abbiamo cercato più volte di incoraggiare Loïc a partecipare alla nostra campagna "Courage to be Ugly" (coraggio di essere brutti ndr.)», dice Yule. Ma Meillard è troppo disciplinato per queste cose.

Wendy Holdener, invece, sarebbe stata pronta a un nuovo, orribile (?), taglio di capelli. Se avesse vinto la tanto attesa medaglia d'oro, avrebbe detto addio alla sua lunga chioma. Ma ha ottenuto «solo» l'argento nello slalom piazzandosi dietro a Camille Rast.

Un'amica della 31enne, l'ex sciatrice austriaca Michaela Kirchgasser, pare fosse già pronta con le forbici. «Forse le farò tagliare comunque i miei capelli», ha ammesso Holdener al «Blick».