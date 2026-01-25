Occhi puntati freshfocus

Loïc Meillard si è messo solo parzialmente alle spalle le delusioni di Adebolden e Wengen, salendo sul secondo gradino del podio nello slalom di Kitzbuehel.

In testa dopo la prima manche, il neocastellano non ha tremato nella seconda, ma ha dovuto scontrarsi con una prestazione monumentale di Manuel Feller, che si è esaltato davanti al suo pubblico chiudendo con 0"35 di vantaggio.

Il terzo posto se l'è assicurato il tedesco Linus Strasser (+0"53).

In lotta per il podio dopo la prima prova, Tanguy Nef ha chiuso settimo. Dodicesimo, invece, Daniel Yule.