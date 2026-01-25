  1. Clienti privati
Loïc Meillard secondo solo a Manuel Feller nello slalom di Kitzbuehel

Swisstxt

25.1.2026 - 14:42

Occhi puntati
Occhi puntati
freshfocus

Loïc Meillard si è messo solo parzialmente alle spalle le delusioni di Adebolden e Wengen, salendo sul secondo gradino del podio nello slalom di Kitzbuehel.

SwissTXT

25.01.2026, 14:42

25.01.2026, 14:48

In testa dopo la prima manche, il neocastellano non ha tremato nella seconda, ma ha dovuto scontrarsi con una prestazione monumentale di Manuel Feller, che si è esaltato davanti al suo pubblico chiudendo con 0"35 di vantaggio.

Il terzo posto se l'è assicurato il tedesco Linus Strasser (+0"53).

In lotta per il podio dopo la prima prova, Tanguy Nef ha chiuso settimo. Dodicesimo, invece, Daniel Yule.

Il ritratto di Loïc Meillard

Il ritratto di Loïc Meillard

13.02.2025

