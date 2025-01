Meillard fuori dal podio. Keystone

Ancora un podio mancato per Loic Meillard, che dopo la delusione in gigante (quarto a 0"01 da Odermatt terzo), ha chiuso al quinto posto lo slalom in notturna di Schladming.

Il neocastellano, terzo dopo la prima manche, si è visto scavalcare dagli austriaci Feller e Gstrein e resta fermo a quattro vittorie in Coppa del Mondo.

La vittoria è andata al norvegese Timon Haugan, con Linus Strasser incapace di difendere il primo posto e infine quarto.

Nella top 15 si sono piazzati anche Tanguy Nef, 11esimo, e Daniel Yule, 14esimo.

Non brillanti, i due elvetici hanno approfittato di alcune uscite come quella del favorito Clément Noel.

