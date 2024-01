Loic Meillard miglior svizzero di giornata KEYSTONE

Per la prima volta in stagione Marco Odermatt non è salito sul podio in super G. A sorpresa ha vinto il francese Nils Allegre, mentre Loïc Meillard ha centrato il podio.

A Garmisch, in condizioni molto complicate a causa della poca neve, delle alte temperature, oltre che per la nebbia che ha reso difficile la visibilità alla partenza, Marco Odermatt si è dovuto accontentare del 4o posto a 0"28 dal vincitore Nils Allegre, al primo successo in carriera.

Ma la bandiera rossocrociata ha comunque sventolato sul podio bavarese grazie a una grande prova di Loïc Meillard (+0"25), terzo alle spalle del francese e dell’italiano Guglielmo Bosca (+0"18), trentenne al primo podio in carriera.

Per Meillard si tratta del primo podio di una stagione finora altalenante. I sui migliori risultati, prima di oggi, sono stati il 5° posto nello slalom di Wengen e l'8° nel super-G di Bormio.

Buona giornata per gli svizzeri

Oltre a Odermatt e Meillard, gli svizzeri hanno piazzato Stefan Rogentin in settima posizione (+0"48) e Franjo von Allmen, nono, a 61 centesimi dal vincitore. Bene anche Arnaud Boisset, Gino Caviezel e Justin Murisier, rispettivamente 12°, 13° e 14°.

