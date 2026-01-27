  1. Clienti privati
Coppa del Mondo Meillard trionfa nel gigante di Schladming, Odermatt si piazza quarto

Alessia Moneghini

27.1.2026

Loic Meillard festeggia la vittoria nello slalom gigante di Schladming.
KEYSTONE

Loïc Meillard vince lo slalom gigante notturno di Schladming, bissando la vittoria del 2023. Lo sciatore svizzero si è aggiudicato una comoda vittoria su Lucas Pinheiro Braathen. Marco Odermatt ha concluso al quarto posto.

Redazione blue Sport

27.01.2026, 22:16

27.01.2026, 22:22

Con il secondo tempo di manche più veloce, Loic Meillard vince il suo secondo slalom gigante della stagione ed è quindi sicuramente tra i favoriti per le Olimpiadi tra tre settimane.

Lucas Pinheiro Braathen non è riuscito a mantenere il vantaggio a metà gara e si è classificato secondo per la terza volta quest'inverno.

Alban Elezi Cannaferina, a 22 anni, festeggia il suo primo podio in Coppa del Mondo e si porta al terzo posto con il tempo di manche più veloce. Marco Odermatt, al quarto posto, è tra gli sconfitti di giornata.

Il ritratto di Loïc Meillard

Il ritratto di Loïc Meillard

13.02.2025

