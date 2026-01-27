Loic Meillard festeggia la vittoria nello slalom gigante di Schladming. KEYSTONE

Loïc Meillard vince lo slalom gigante notturno di Schladming, bissando la vittoria del 2023. Lo sciatore svizzero si è aggiudicato una comoda vittoria su Lucas Pinheiro Braathen. Marco Odermatt ha concluso al quarto posto.

Redazione blue Sport Alessia Moneghini

Con il secondo tempo di manche più veloce, Loic Meillard vince il suo secondo slalom gigante della stagione ed è quindi sicuramente tra i favoriti per le Olimpiadi tra tre settimane.

Lucas Pinheiro Braathen non è riuscito a mantenere il vantaggio a metà gara e si è classificato secondo per la terza volta quest'inverno.

Alban Elezi Cannaferina, a 22 anni, festeggia il suo primo podio in Coppa del Mondo e si porta al terzo posto con il tempo di manche più veloce. Marco Odermatt, al quarto posto, è tra gli sconfitti di giornata.