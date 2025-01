Michelle Gisin non si curverà più tra i pali dello slalom. Keystone

Michelle Gisin volta le spalle allo slalom. Come ha annunciato su Instagram, d'ora in poi rinuncerà a questa disciplina in Coppa del Mondo.

Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Hai fretta? blue Sport riassume per te Michelle Gisin non parteciperà più agli slalom di Coppa del Mondo. Lo ha annunciato martedì pomeriggio.

D'ora in poi si concentrerà sul super-G, sulla discesa libera e sullo slalom gigante.

Le sue statistiche nello slalom: 103 partenze, 45 primi dieci posti, 9 podi, 1 vittoria. Mostra di più

Michelle Gisin ha disputato il suo primo slalom di Coppa del Mondo il 29 dicembre del 2012. In quell'occasione si era classificata al 18° posto a Semmering. Sono seguite altre 102 partenze nella disciplina tecnica.

Ma ora ha deciso di dire basta: «Quando ho gareggiato per la prima volta in uno slalom di Coppa del Mondo, più di 12 anni fa, non avrei mai potuto immaginare cosa mi aspettava», ha dichiarato la sciatrice svizzera in un video su Instagram.

Nello slalom la 31enne si è piazzata tra le prime 10 in classifica 45 volte in 103 partenze, è salita sul podio nove volte, ma ha vinto una sola volta: il successo era avvenuto a Semmering nel 2020. Il suo miglior risultato in slalom in questa stagione è stato il 19° posto a Killington.

Dopo il ritiro dallo slalom, Gisin vuole concentrarsi sulle altre tre discipline: discesa libera, slalom gigante e super-G.