Sci Michelle Gisin operata, sta bene

Swisstxt

12.12.2025 - 10:08

KEY

Arrivano aggiornamenti incoraggianti sulle condizioni di Michelle Gisin dopo la brutta caduta giovedì in allenamento a St.Moritz.

SwissTXT

12.12.2025, 10:08

12.12.2025, 11:01

Come comunicato da Swiss-Ski, la rossocrociata è stata infatti già operata alle vertebre cervicali e al polso destro, mentre l’intervento al ginocchio sinistro non rappresenta per ora una priorità.

Le condizioni della 32enne sono «buone in rapporto alla situazione», e segno del suo buono stato d’animo è anche il messaggio che Michelle ha scritto alla squadra, augurando buona fortuna alle compagne impegnate oggi in gara.

