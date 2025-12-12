KEY

Arrivano aggiornamenti incoraggianti sulle condizioni di Michelle Gisin dopo la brutta caduta giovedì in allenamento a St.Moritz.

SwissTXT Swisstxt

Come comunicato da Swiss-Ski, la rossocrociata è stata infatti già operata alle vertebre cervicali e al polso destro, mentre l’intervento al ginocchio sinistro non rappresenta per ora una priorità.

Le condizioni della 32enne sono «buone in rapporto alla situazione», e segno del suo buono stato d’animo è anche il messaggio che Michelle ha scritto alla squadra, augurando buona fortuna alle compagne impegnate oggi in gara.