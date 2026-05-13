Michelle Gisin © no source

Nell'incidente horror di St. Moritz, Michelle Gisin ha evitato per un soffio la paraplegia: ora la 32enne rivela di essere tornata per la prima volta sugli sci e di sperare in un ritorno. Ma prima... c'è un matrimonio da celebrare!

Jüri Christen, Sandro Zappella Sandro Zappella

Hai fretta? blue News riassume per te Michelle Gisin si sta riprendendo lentamente, ma costantemente, dopo il grave incidente in allenamento del dicembre 2025. Le diverse lesioni stanno rendendo difficile la riabilitazione.

La due volte campionessa olimpica è già tornata brevemente sugli sci e ha tentato qualche curva, a Engelberg.

Il suo obiettivo rimane quello di tornare in Coppa del Mondo, ma non vuole prendere una decisione finché non si sarà completamente ristabilita.

Oltre alla riabilitazione, Gisin ha anche degli appuntamenti privati da non perdere: innanzitutto, si recherà in Croazia per il matrimonio di Filip Zubcic e successivamente sposerà il suo fidanzato Luca de Aliprandini. Mostra di più

Martedì sera a Zurigo-Oerlikon si è svolta la «Notte dello sci svizzero». Diversi atleti sono stati premiati in varie categorie per i risultati ottenuti durante l'inverno.

Sul tappeto rosso ha sfilato anche Michelle Gisin, vittima di una grave caduta durante un allenamento a St. Moritz nel dicembre 2025.

La due volte campionessa olimpica ha riportato diverse lesioni, tra cui la lacerazione del legamento crociato e un complesso infortunio al polso, ma fortunatamente è riuscita a sfuggire alla paraplegia.

La 32enne ha dichiarato a blue News: «Sto sempre meglio. Sto facendo progressi lenti, ma costanti. Questa è la cosa più importante».

Il problema più grande è la complessità di così tanti infortuni: «Ci sono cose che vanno molto bene: sono stata in grado di tornare a fare sci di fondo molto presto. Anche le escursioni in montagna con gli sci da alpinismo funzionano molto bene».

Mentre «in palestra, alcuni esercizi funzionano molto bene e altri non funzionano affatto». Il ciclismo, per esempio, è una sfida enorme: «Dal polso, alla spalla, al collo. Poi sono anche un po' bloccata perché con il traffico ho un po' di paura».

Gisin è già tornata sugli sci

Gisin continuerà la sua carriera professionale nello sci? Questa domanda l'ha occupata molto negli ultimi mesi: «Finché non dico il contrario, sono una sciatrice attiva. Il mio grande obiettivo è quello di tornare sulla neve».

La ragazza di Samedan rivela anche di essere già tornata sugli sci: «Sono già riuscita a fare qualche curva ed è stato bellissimo. Non volevo perdermi l'ultimo giorno di sci a Engelberg».

È stato bello poter fare qualche curva lì: «È stato importante per il cuore e la testa. Per il resto sono molto in palestra e l'obiettivo è quello di iniziare a migliorare la mia sciata a luglio/agosto e in autunno deciderò se riprovare per la prossima stagione».

Allo stato attuale delle cose, non c'è molto altro da aggiungere.

Il primo obiettivo ora è quello di essere completamente in forma in estate. «Poi voglio decidere se usare gli sci per un allenamento vero e proprio e non solo per scivolare un po'. Quindi, quando sarò di nuovo in forma, potrò decidere e se voglio ancora farlo, ma anche se posso ancora farlo».

Al momento, però, si tratta solo di tornare in salute.

Prossima tappa: il matrimonio di Filip Zubcic

La sciatrice elvetica non ha ancora avuto tempo per una vacanza vera e propria a causa della riabilitazione.

Ma mercoledì si recherà in Croazia, al matrimonio di Filip Zubcic. Il croato è uno specialista dello slalom gigante, proprio come Luca de Aliprandini, il suo fidanzato.

Anche il matrimonio di Gisin e de Aliprandini si terrà in estate: «Non vediamo l'ora, e anche per questo non abbiamo ancora avuto tempo per le vacanze. C'è molto da fare e naturalmente bisogna prepararsi molto: la maggior parte dell'evento è stata organizzato e l'attesa è enorme».

Il video dell'intervista a Michelle Gisin (in tedesco)