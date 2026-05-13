Nell'incidente horror di St. Moritz, Michelle Gisin ha evitato per un soffio la paraplegia: ora la 32enne rivela di essere tornata per la prima volta sugli sci e di sperare in un ritorno. Ma prima... c'è un matrimonio da celebrare!
Hai fretta? blue News riassume per te
- Michelle Gisin si sta riprendendo lentamente, ma costantemente, dopo il grave incidente in allenamento del dicembre 2025. Le diverse lesioni stanno rendendo difficile la riabilitazione.
- La due volte campionessa olimpica è già tornata brevemente sugli sci e ha tentato qualche curva, a Engelberg.
- Il suo obiettivo rimane quello di tornare in Coppa del Mondo, ma non vuole prendere una decisione finché non si sarà completamente ristabilita.
- Oltre alla riabilitazione, Gisin ha anche degli appuntamenti privati da non perdere: innanzitutto, si recherà in Croazia per il matrimonio di Filip Zubcic e successivamente sposerà il suo fidanzato Luca de Aliprandini.
Martedì sera a Zurigo-Oerlikon si è svolta la «Notte dello sci svizzero». Diversi atleti sono stati premiati in varie categorie per i risultati ottenuti durante l'inverno.
Sul tappeto rosso ha sfilato anche Michelle Gisin, vittima di una grave caduta durante un allenamento a St. Moritz nel dicembre 2025.
La due volte campionessa olimpica ha riportato diverse lesioni, tra cui la lacerazione del legamento crociato e un complesso infortunio al polso, ma fortunatamente è riuscita a sfuggire alla paraplegia.
La 32enne ha dichiarato a blue News: «Sto sempre meglio. Sto facendo progressi lenti, ma costanti. Questa è la cosa più importante».
Il problema più grande è la complessità di così tanti infortuni: «Ci sono cose che vanno molto bene: sono stata in grado di tornare a fare sci di fondo molto presto. Anche le escursioni in montagna con gli sci da alpinismo funzionano molto bene».
Mentre «in palestra, alcuni esercizi funzionano molto bene e altri non funzionano affatto». Il ciclismo, per esempio, è una sfida enorme: «Dal polso, alla spalla, al collo. Poi sono anche un po' bloccata perché con il traffico ho un po' di paura».
Gisin è già tornata sugli sci
Gisin continuerà la sua carriera professionale nello sci? Questa domanda l'ha occupata molto negli ultimi mesi: «Finché non dico il contrario, sono una sciatrice attiva. Il mio grande obiettivo è quello di tornare sulla neve».
La ragazza di Samedan rivela anche di essere già tornata sugli sci: «Sono già riuscita a fare qualche curva ed è stato bellissimo. Non volevo perdermi l'ultimo giorno di sci a Engelberg».
È stato bello poter fare qualche curva lì: «È stato importante per il cuore e la testa. Per il resto sono molto in palestra e l'obiettivo è quello di iniziare a migliorare la mia sciata a luglio/agosto e in autunno deciderò se riprovare per la prossima stagione».
Allo stato attuale delle cose, non c'è molto altro da aggiungere.
Il primo obiettivo ora è quello di essere completamente in forma in estate. «Poi voglio decidere se usare gli sci per un allenamento vero e proprio e non solo per scivolare un po'. Quindi, quando sarò di nuovo in forma, potrò decidere e se voglio ancora farlo, ma anche se posso ancora farlo».
Al momento, però, si tratta solo di tornare in salute.
Prossima tappa: il matrimonio di Filip Zubcic
La sciatrice elvetica non ha ancora avuto tempo per una vacanza vera e propria a causa della riabilitazione.
Ma mercoledì si recherà in Croazia, al matrimonio di Filip Zubcic. Il croato è uno specialista dello slalom gigante, proprio come Luca de Aliprandini, il suo fidanzato.
Anche il matrimonio di Gisin e de Aliprandini si terrà in estate: «Non vediamo l'ora, e anche per questo non abbiamo ancora avuto tempo per le vacanze. C'è molto da fare e naturalmente bisogna prepararsi molto: la maggior parte dell'evento è stata organizzato e l'attesa è enorme».