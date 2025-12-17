Michelle Gisin ha avuto un grave incidente durante l'allenamento in discesa a St. Moritz giovedì scorso. Keystone

Cinque giorni dopo il grave incidente durante l'allenamento a St. Moritz, Michelle Gisin torna a parlare della sua salute.

Hai fretta? blue News riassume per te Michelle Gisin ha subito due operazioni alla colonna cervicale e al polso in seguito al grave incidente in allenamento a St. Moritz e sta per subire un'altra operazione al ginocchio.

In un emozionante post su Instagram, l'atleta ringrazia lo staff medico e sottolinea di essere stata molto fortunata a essere ancora in grado di muoversi completamente.

Nonostante le gravi lesioni, Gisin sta già iniziando i primi passi verso la mobilitazione e dimostra il suo spirito combattivo. Mostra di più

Su Instagram, la 32enne rivolge parole commoventi a chi le sta vicino: «È difficile esprimere a parole la mia gratitudine per ogni medico, ogni infermiere, ogni pilota di elicottero, ogni aiutante, ogni allenatore, ogni fisioterapista e ogni singola persona che mi ha aiutato negli ultimi giorni. Grazie dal profondo del mio cuore», scrive Gisin.

Nel frattempo, la sciatrice ha già subito due operazioni. Le lesioni alla colonna cervicale e al polso destro sono già state trattate. L'operazione al ginocchio sinistro è prevista per il prossimo fine settimana: si interverrà sul legamento crociato e sul legamento collaterale mediale lacerato.

Nel suo post, l'atleta ripercorre anche i momenti drammatici successivi all'incidente. «Sono stata molto fortunata a poter ancora muovere tutto il corpo. Naturalmente sto già superando i miei limiti e correndo in giro», scrive, aggiungendo due emoji alla frase.

L'incidente è avvenuto giovedì durante l'ultimo allenamento per la discesa di St. Moritz. Dopo la nevicata, Gisin è caduta pesantemente e ha dovuto ricevere cure mediche in pista per molto tempo.

È stata poi trasportata all'ospedale in elicottero. Lo stesso giorno è stata trasferita a Zurigo, dove le lesioni alla colonna cervicale e al polso destro sono state trattate chirurgicamente.