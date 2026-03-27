Michelle Gisin torna a parlare dell'incidente: «Avrei potuto restare paralizzata»

Michelle Gisin durante la sua intervista al programma SRF «Gredig direkt». Keystone

Tre mesi dopo il grave incidente a St. Moritz, Michelle Gisin parla alla SRF del difficile periodo successivo e delle sue ferite. Ma non esclude un ritorno in Coppa del Mondo.

Björn Lindroos Björn Lindroos

Hai fretta? blue News riassume per te La sciatrice Michelle Gisin ha subito una grave caduta durante l'allenamento a St. Moritz, ferendosi alla colonna vertebrale cervicale e sfuggendo per poco alla paraplegia.

A tre mesi di distanza, l'atleta riferisce di essere stata molto vicina alla caduta e di essersi ferita alla mano e alla spalla oltre che alla colonna vertebrale, e di sentirne ancora le conseguenze.

Il ritorno in Coppa del Mondo è incerto, ma a lungo termine vuole verificare se è in grado di gareggiare di nuovo. Mostra di più

Viaggiava a oltre 110 km/h sulla pista di St. Moritz, durante un allenamento, quando si è schiantata contro le reti di protezione. Una caduta violentissima.

Michelle Gisin è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove, tra le varie conseguenze, è stata evidenziata anche una lesione alla colonna cervicale.

A tre mesi dall’incidente, la sciatrice svizzera ne parla per la prima volta pubblicamente. «I medici mi hanno spiegato che è stata una questione di millimetri. Avrei potuto restare paralizzata. Ho fatto molta fatica a convivere con questo pensiero», racconta alla «SRF».

L’immagine ai raggi X, ricorda, era «spaventosa».

«Ancora oggi faccio fatica a capire come abbia potuto farmi così male», aggiunge la 32enne, che si è sempre considerata una sciatrice prudente.

Un’intervista in lacrime che le ha spezzato il cuore

Sulla pista del Corviglia, però, la prudenza non è bastata. Oltre alla colonna cervicale, Gisin ha riportato anche una grave lesione alla mano: «Ho slogato tre ossa metacarpali, una cosa molto rara e complessa». Le conseguenze si fanno sentire ancora oggi.

A ciò si aggiungono due tendini della spalla lacerata. «Il male minore», commenta la sciatrice, consapevole che avrebbe anche potuto andarle peggio.

Uno dei momenti più toccanti della stagione è arrivato poco dopo l’incidente. Il suo compagno, Luca de Aliprandini, ha gareggiato due giorni dopo la caduta e, al termine della prova, ha rilasciato un’intervista in lacrime.

«Mi si è spezzato il cuore», confessa Gisin, che oggi si rammarica di averlo incoraggiato a partire: «Ero sotto l’effetto dei farmaci e non avevo capito la gravità della situazione».

Il ritorno resta un’incognita

In estate Gisin sposerà il suo storico compagno. Prenderà il suo cognome? Risponde sorridendo: «No, è troppo lungo e non ci starebbe nemmeno sullo schermo».

E il ritorno in Coppa del mondo? Per ora resta incerto. «Oggi è impensabile affrontare una gara», ammette, pur sottolineando quanto sia importante avere un obiettivo durante la riabilitazione.

Se tornerà sugli sci, inizierà con un gigante: «Solo allora capirò se voglio davvero riprovarci e dovrò scoprire se sono ancora in grado di farlo».