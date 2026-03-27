Michelle Gisin torna a parlare dell'incidente: «Avrei potuto restare paralizzata»

Tre mesi dopo il grave incidente a St. Moritz, Michelle Gisin parla alla SRF del difficile periodo successivo e delle sue ferite. Ma non esclude un ritorno in Coppa del Mondo.
Hai fretta? blue News riassume per te
- La sciatrice Michelle Gisin ha subito una grave caduta durante l'allenamento a St. Moritz, ferendosi alla colonna vertebrale cervicale e sfuggendo per poco alla paraplegia.
- A tre mesi di distanza, l'atleta riferisce di essere stata molto vicina alla caduta e di essersi ferita alla mano e alla spalla oltre che alla colonna vertebrale, e di sentirne ancora le conseguenze.
- Il ritorno in Coppa del Mondo è incerto, ma a lungo termine vuole verificare se è in grado di gareggiare di nuovo.
Viaggiava a oltre 110 km/h sulla pista di St. Moritz, durante un allenamento, quando si è schiantata contro le reti di protezione. Una caduta violentissima.
Michelle Gisin è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove, tra le varie conseguenze, è stata evidenziata anche una lesione alla colonna cervicale.
A tre mesi dall’incidente, la sciatrice svizzera ne parla per la prima volta pubblicamente. «I medici mi hanno spiegato che è stata una questione di millimetri. Avrei potuto restare paralizzata. Ho fatto molta fatica a convivere con questo pensiero», racconta alla «SRF».
L’immagine ai raggi X, ricorda, era «spaventosa».
«Ancora oggi faccio fatica a capire come abbia potuto farmi così male», aggiunge la 32enne, che si è sempre considerata una sciatrice prudente.
Un’intervista in lacrime che le ha spezzato il cuore
Sulla pista del Corviglia, però, la prudenza non è bastata. Oltre alla colonna cervicale, Gisin ha riportato anche una grave lesione alla mano: «Ho slogato tre ossa metacarpali, una cosa molto rara e complessa». Le conseguenze si fanno sentire ancora oggi.
A ciò si aggiungono due tendini della spalla lacerata. «Il male minore», commenta la sciatrice, consapevole che avrebbe anche potuto andarle peggio.
Uno dei momenti più toccanti della stagione è arrivato poco dopo l’incidente. Il suo compagno, Luca de Aliprandini, ha gareggiato due giorni dopo la caduta e, al termine della prova, ha rilasciato un’intervista in lacrime.
«Mi si è spezzato il cuore», confessa Gisin, che oggi si rammarica di averlo incoraggiato a partire: «Ero sotto l’effetto dei farmaci e non avevo capito la gravità della situazione».
Il ritorno resta un’incognita
In estate Gisin sposerà il suo storico compagno. Prenderà il suo cognome? Risponde sorridendo: «No, è troppo lungo e non ci starebbe nemmeno sullo schermo».
E il ritorno in Coppa del mondo? Per ora resta incerto. «Oggi è impensabile affrontare una gara», ammette, pur sottolineando quanto sia importante avere un obiettivo durante la riabilitazione.
Se tornerà sugli sci, inizierà con un gigante: «Solo allora capirò se voglio davvero riprovarci e dovrò scoprire se sono ancora in grado di farlo».