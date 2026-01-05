Camille Rast e Mikaela Shirrin sono raggianti a Kranjska Gora. imago

Dopo che lo scorso inverno Camille Rast si è imposta come presenza fissa nella Coppa del Mondo di sci, la sciatrice vallesana è ora più forte che mai. E riceve grandi elogi dalla sua più grande rivale.

Hai fretta? blue News riassume per te Camille Rast ha vinto sia lo slalom gigante che lo slalom speciale di Kranjska Gora, nel giro di 24 ore, battendo sua maestà Mikaela Shiffrin nella sua disciplina preferita.

L'atleta svizzera si è così guadagnata anche gli elogi dell'americana, che ha reso omaggio alla sua rivale.

Dopo una fase difficile nel 2025 a causa di un infortunio, la vallesana è tornata in auge e attualmente è costantemente tra le migliori al mondo. Mostra di più

«È stato uno spettacolo incredibile», ha scritto Mikaela Shiffrin su Instagram domenica sera. Sebbene sia la prima volta quest'inverno che l'americana non sale sul gradino più alto del podio in uno slalom, è soddisfatta della sua prestazione e del secondo posto a Kranjska Gora.

«Oggi è stata un'esperienza indimenticabile ed è stato un privilegio partecipare a questa gara. Non riesco a immaginare di sciare più velocemente, e Camille Rast lo ha fatto assolutamente», ha detto la regina delle nevi, elogiando la prestazione della collega svizzera, che ha vinto sia gigante che speciale nel giro di sole 24 ore.

«Se solo il mondo intero potesse capire che sfida è conquistare il primo posto sia nello slalom gigante che nello slalom speciale in un solo weekend, potrebbe onorare ancora di più il risultato di Camille», ha continuato colei che ha vinto 106 gare di Coppa del Mondo.

«Ancora più impressionante è il cuore con cui ha mostrato i suoi sentimenti nei confronti delle persone colpite dalla tragedia di Crans-Montana».

Va da sé che la ragazza di Vail, in Colorado, è in grado di giudicare la portata di questo risultato, meglio di chiunque altra.

La 30enne ha infatti già realizzato la doppietta gigante-speciale nella stessa località in due giorni consecutivi per dieci volte, tra cui anche a Kranjska Gora, nel 2018.

Rast è la rivale più dura di Shiffrin

Lo scorso inverno c'erano già stati segnali che la Rast sarebbe potuta diventare un giorno una seria sfidante della Shiffrin nello slalom.

Nelle prime sette gare di Coppa del Mondo della stagione 2024/25, la vallesana si è piazzata costantemente tra le prime cinque, festeggiando anche due vittorie. A metà febbraio 2025 è stata anche incoronata campionessa mondiale di slalom ai Campionati del Mondo di Saalbach-Hinterglemm.

Poi è arrivata la battuta d'arresto: nel primo slalom dopo i Campionati del Mondo, la 26enne è caduta a Sestriere poco prima del traguardo. È scivolata oltre la linea del traguardo con gravi conseguenze. Non è più riuscita a trovare il suo ritmo nelle gare successive e l'anca danneggiata ha continuato a darle fastidio anche dopo l'estate.

Rast ha finalmente ritrovato la sua forma migliore

Dopo un inizio di stagione un po' difficile a ottobre (15a nello slalom gigante di Sölden e 15a nello slalom di Levi), la Rast ha finalmente ritrovato la sua forma migliore.

Nelle ultime sette gare si è sempre piazzata tra le prime quattro e prima delle due vittorie dello scorso fine settimana ci sono stati altri tre podi (2°posto) per la sciatrice di Vétroz.

Se riuscirà a mantenere la sua forma, la sciatrice svizzera diventerà una seria concorrente della Shiffrin nella lotta per la conquista della Coppa del Mondo. La statunitense, che guida la classifica con 823 punti, ha però ancora 120 punti di vantaggio sulla svizzera.

Camille, inoltre, è anche una delle maggiori speranze di medaglia della Svizzera in vista dei Giochi Olimpici.