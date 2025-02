Mikaela Shiffrin più vicina a Roger Federer che a Lindsey Vonn. Ecco perché

Mikaela Shiffrin ha ottenuto la sua 100esima vittoria in Coppa del Mondo. Keystone

A 29 anni Mikaela Shiffrin diventa la prima sciatrice ad aver vinto 100 gare di Coppa del Mondo. La statunitense sembra aver imparato molto anche da colei che l'ha preceduta Lindsey Vonn, anche se è più simile a Roger Federer. Ecco perché.

Hai fretta? blue News riassume per te Nonostante un infortunio con conseguente intervento chirurgico, Mikaela Shiffrin ha raggiunto il traguardo delle 100 vittorie in Coppa del Mondo, dimostrando una gestione intelligente dei rischi e un'ottima forma fisica.

A differenza di Lindsey Vonn, che ha pagato un prezzo elevato per il suo stile aggressivo, la 29enne ha saputo dosare le sue energie, evitando la discesa e concentrandosi sullo slalom, disciplina in cui ha ottenuto la maggior parte dei suoi successi.

Dopo la tragica perdita del padre nel 2020, Shiffrin aveva pensato di ritirarsi, ma è tornata più forte di prima, ispirata dai valori che le aveva trasmesso: gentilezza, riflessione e passione per lo sport. Mostra di più

Nonostante una pausa di due mesi a causa di un infortunio addominale e una ferita di sette centimetri e conseguente operazione, Mikaela Shiffrin ha finalmente raggiunto il traguardo di 100 successi in Coppa del Mondo, poco prima di compiere 30 anni.

Dopo il ritorno alle competizioni a Courchevel, a fine di gennaio, dove si è piazzata decima, la sciatrice americana ha sfruttato la prima occasione per battere il record e vincere nello slalom, la sua specialità prediletta, domenica al Sestrière.

Nell'ultimo anno la caccia al record è stata temporaneamente interrotta in ben due occasioni, in seguito alle cadute di Cortina d'Ampezzo e Killington. L'atleta statunitense ha saputo però rispondere con prontezza, mostrandosi non solo veloce, ma anche lucida, attenta a quando e come prendersi dei rischi.

Dal canto suo la collega Lindsey Vonn ha pagato un prezzo molto elevato per il suo stile di discesa aggressivo, che ha avuto ripercussioni anche sul suo fisico.

Negli ultimi anni di carriera la sciatrice del Minnesota ha tentato tutto il possibile per battere il record di 86 vittorie di Ingemar Stenmark, ma dopo 82 vittorie e una serie di gravi cadute e infortuni, ha dovuto arrendersi.

L'errore di Vonn

In 18 stagioni di Coppa del Mondo, Vonn ha avuto innumerevoli infortuni al ginocchio, oltre che subito delle fratture al perone, caviglia e gomito. Questi guai sono il risultato di uno stile di discesa aggressivo, spesso troppo.

La nativa di Saint Paul si è spinta più volte oltre i propri limiti, pagandone le conseguenze. Ora, a 40 anni, è tornata in pista, ma anche nella classifica dei successi Shiffrin l'ha staccata.

A 29 anni, a quasi 14 dal suo debutto in Coppa del Mondo, è ancora in ottima forma fisica. Sembra quasi che abbia imparato dagli errori dela connazionale.

Il fatto che non abbia mai subito gravi infortuni è dovuto al suo stile di sciata e alla sua capacità di gestire i rischi. Pur avendo vinto quattro discese in Coppa del Mondo, Shiffrin non gareggia quasi mai in questa disciplina. Dopo la sua caduta più grave, avvenuta un anno fa a Cortina d'Ampezzo, quest'anno ha completamente rinunciato alla discesa.

È nello slalom che fa la differenza, disciplina in cui si è presa 63 delle sue 100 vittorie in Coppa del Mondo. Su 116 gare, è salita sul podio 87 volte.

La morte del padre

La maggior parte dei successi di Shiffrin non sono stati preceduti da un infortunio, bensì dalla morte del padre, all'inizio del 2020, a seguito di una caduta dal tetto mentre stava svolgendo dei lavori di manutenzione.

Shiffrin si era allora ritirata dal circuito di Coppa del Mondo, pur essendo al primo posto nella classifica generale, e aveva lasciato che Federica Brignone vincesse la generale. «La mia intenzione era quella di ritirarmi», ha ammesso. «Non mi interessava il record di vittorie, anche se si avvicinava sempre di più».

Una volta tornata in pista, ha continuato a vincere.

Naturalmente, non tutti gli atleti mostrano la stessa ambizione. E chi vuole raggiungere la vetta o addirittura diventare l'atleta con il maggior numero di vittorie, ne ha bisogno parecchia.

Dal punto di vista caratteriale, Shiffrin è molto più simile al campione Roger Federer che a Lindsey Vonn o al «Cannibale» Eddy Merckx, che ha vinto 525 gare su strada e che, pur essendo arrivato a 524 trionfi, non era mai sazio.

«Be nice. Think first. Have fun», era uno dei motti del padre Jeff. «Sii gentile, pensa prima di agire e divertiti».

La figlia l'ha fatto suo.