Mikaela Shiffrin è ripetutamente bersaglio di cittadini arrabbiati. Keystone

Mikaela Shiffrin è la migliore sciatrice dei nostri tempi, tanto da aver vinto l'oro nello slalom alle Olimpiadi. Ma dato che a volte parla anche di politica, oltre che di sport, spesso le capita di ricevere dei commenti d'odio. E ora ha deciso di renderne pubblici alcuni.

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Mikaela Shiffrin ha vinto l'oro nello slalom olimpico.

La statunitense è sinonimo di «inclusione, diversità e gentilezza», valori che però non tutti condividono.

La migliore sciatrice del mondo viene infatti ripetutamente e violentemente insultata sui social network. Mostra di più

La sciatrice statunitense Mikaela Shiffrin ha pubblicato i messaggi di odio che ha ricevuto online durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

In un post su Instagram, la migliore atleta alpina del momento ha condiviso alcuni dei commenti: «Sei una fottuta barzelletta», ha scritto qualcuno, definendo Shiffrin un «inutile pezzo di merda».

Qualcun altro ha scritto: «Rimani in Italia, puttana». Un utente era chiaramente ironico: «Sarebbe un peccato se ti infortunassi e non potessi più sciare». Un altro ha scritto in rete: «Vergognati, traditrice».

Il motivo di molti insulti è stato ovviamente il fatto che all'atleta è stato chiesto di parlare dell'attuale situazione politica negli Stati Uniti prima della sua partenza per i Giochi invernali nel nord Italia.

La nativa del Colorado ha poi citato il premio Nobel per la pace sudafricano Nelson Mandela ed espresso la speranza che lo sport promuova valori come «inclusione, diversità e gentilezza», che per lei sono importanti.

La squadra ha tenuto segreti i commenti alle Olimpiadi

L'atleta si è tenuta lontana dai social media durante i Giochi. Il suo team ha annunciato di non aver visto alcun commento di odio sul posto a Cortina. Ha inoltre contattato i gestori delle piattaforme per assicurarsi che quei messaggi non potessero più essere letti.

Le politiche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e le sue azioni contro i migranti sono state un tema importante durante le Olimpiadi.

Molti atleti hanno espresso critiche in merito, il che a sua volta ha portato alcuni a essere accusati negli Stati Uniti di non essere patrioti. Anche lo stesso Trump ha fatto commenti molto denigratori su uno sciatore freestyle in un post online.

Oro nello slalom dominante dopo la delusione di Pechino

La 30enne ha vinto l'oro nello slalom di Cortina in modo dominante e si è anche riscattata dalla delusione dei Giochi invernali del 2022 a Pechino. All'epoca era la favorita e non riuscì a vincere una medaglia in diversi eventi.

In passato, l'americana ha più volte raccontato di essersi spesso sentita sotto pressione durante la sua carriera. Per anni ha ripetutamente vomitato per la tensione, soprattutto in occasione di eventi importanti e talvolta anche poco prima delle gare.