Mikaela Shiffrin ha ricevuto una curiosa multa dopo la vittoria a Copper Mountain

Mikaela Shiffrin ha vinto con ampio margine lo slalom di Copper Mountain. Keystone

Insolita disavventura per Mikaela Shiffrin nella gara di casa a Copper Mountain. La statunitense è stata multata per essersi presentata in ritardo al sorteggio dei pettorali.

Jan Arnet Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te Mikaela Shiffrin è stata multata dalla World Ski Federation (FIS) per essersi presentata in ritardo al sorteggio dei pettorali a Copper Mountain.

Secondo il regolamento, gli sciatori con posti di partenza da 1 a 15 devono essere puntuali, altrimenti rischiano penalità e persino svantaggi sportivi.

Shiffrin è arrivata in ritardo, ma comunque in tempo per la partenza.

A quanto pare, l'americana si è persa mentre si recava dall'albergo alla pista. Mostra di più

Nello slalom di Coppa del Mondo di Copper Mountain, Mikaela Shiffrin si è beccata un'insolita multa dalla World Ski Federation (FIS).

Come ha spiegato a «Skinews» la portavoce per i media Viviane Tonoli, la sciatrice statunitense non si è presentata in tempo per l'estrazione pubblica dei numeri di partenza: «Abbiamo regolamenti severi in questo caso e la 30enne sarà quindi multata di conseguenza».

In caso di prima infrazione, la multa ammonta a 999 franchi, mentre in caso di recidiva può essere decisamente più alta. Per l'atleta di maggior successo nella storia della Coppa del Mondo, tuttavia, è improbabile che questo sia un problema importante.

Shiffrin ha perso la strada?

Secondo il punto 9.4 del regolamento della Coppa del Mondo, tutti gli sciatori con posizioni di partenza da 1 a 15 devono partecipare al sorteggio a un orario prestabilito.

Chi si assenta senza un motivo valido rischia non solo una multa, ma anche conseguenze sportive, come - in casi estremi - ricevere l'ultimo numero di partenza disponibile all'interno del gruppo principale o addirittura una partenza molto indietro rispetto al numero 45.

Ma questo non è successo, perché la Shiffrin è sì arrivata in ritardo, ma alla fine c'era. L'atleta del Colorado è partita con il numero 4 e ha vinto con un margine di 1,57 secondi.

Resta da capire perché abbia mancato l'appuntamento. La FIS riferisce i dettagli alla squadra statunitense, che da parte sua non ha rilasciato dichiarazioni.

Si ipotizza che la sciatrice statunitense possa essersi persa durante il tragitto dall'hotel all'evento.