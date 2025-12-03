  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco perché Mikaela Shiffrin ha ricevuto una curiosa multa dopo la vittoria a Copper Mountain

Jan Arnet

3.12.2025

Mikaela Shiffrin ha vinto con ampio margine lo slalom di Copper Mountain.
Mikaela Shiffrin ha vinto con ampio margine lo slalom di Copper Mountain.
Keystone

Insolita disavventura per Mikaela Shiffrin nella gara di casa a Copper Mountain. La statunitense è stata multata per essersi presentata in ritardo al sorteggio dei pettorali.

Jan Arnet

03.12.2025, 11:16

03.12.2025, 11:21

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Mikaela Shiffrin è stata multata dalla World Ski Federation (FIS) per essersi presentata in ritardo al sorteggio dei pettorali a Copper Mountain.
  • Secondo il regolamento, gli sciatori con posti di partenza da 1 a 15 devono essere puntuali, altrimenti rischiano penalità e persino svantaggi sportivi.
  • Shiffrin è arrivata in ritardo, ma comunque in tempo per la partenza.
  • A quanto pare, l'americana si è persa mentre si recava dall'albergo alla pista.
Mostra di più

Nello slalom di Coppa del Mondo di Copper Mountain, Mikaela Shiffrin si è beccata un'insolita multa dalla World Ski Federation (FIS).

Come ha spiegato a «Skinews» la portavoce per i media Viviane Tonoli, la sciatrice statunitense non si è presentata in tempo per l'estrazione pubblica dei numeri di partenza: «Abbiamo regolamenti severi in questo caso e la 30enne sarà quindi multata di conseguenza».

In caso di prima infrazione, la multa ammonta a 999 franchi, mentre in caso di recidiva può essere decisamente più alta. Per l'atleta di maggior successo nella storia della Coppa del Mondo, tuttavia, è improbabile che questo sia un problema importante.

«Follia - un sogno». Il rientro di Aleksander Kilde fa piangere la fidanzata Mikaela Shiffrin

«Follia - un sogno»Il rientro di Aleksander Kilde fa piangere la fidanzata Mikaela Shiffrin

Shiffrin ha perso la strada?

Secondo il punto 9.4 del regolamento della Coppa del Mondo, tutti gli sciatori con posizioni di partenza da 1 a 15 devono partecipare al sorteggio a un orario prestabilito.

Chi si assenta senza un motivo valido rischia non solo una multa, ma anche conseguenze sportive, come - in casi estremi - ricevere l'ultimo numero di partenza disponibile all'interno del gruppo principale o addirittura una partenza molto indietro rispetto al numero 45.

Ma questo non è successo, perché la Shiffrin è sì arrivata in ritardo, ma alla fine c'era. L'atleta del Colorado è partita con il numero 4 e ha vinto con un margine di 1,57 secondi.

A Copper Mountain. Shiffrin davanti, Holdener le tiene testa: ecco com'è andata la prima manche dello slalom

A Copper MountainShiffrin davanti, Holdener le tiene testa: ecco com'è andata la prima manche dello slalom

Resta da capire perché abbia mancato l'appuntamento. La FIS riferisce i dettagli alla squadra statunitense, che da parte sua non ha rilasciato dichiarazioni.

Si ipotizza che la sciatrice statunitense possa essersi persa durante il tragitto dall'hotel all'evento.

I più letti

L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno
Nonostante viva a Montecarlo, Jannik Sinner paga un sacco di tasse in Italia
Mikaela Shiffrin ha ricevuto una curiosa multa dopo la vittoria a Copper Mountain
Il primo allenamento di discesa a Beaver Creek scatena accese discussioni
Ecco la mappa di quale cantone paga di più, o meno, per i farmaci

Altre notizie

Sci. Discesa di Beaver Creek anticipata

SciDiscesa di Beaver Creek anticipata

Ecco perché. Il primo allenamento di discesa a Beaver Creek scatena accese discussioni

Ecco perchéIl primo allenamento di discesa a Beaver Creek scatena accese discussioni

Discesa. Odermatt primo in prova in vista della discesa di venerdì a Beaver Creek

DiscesaOdermatt primo in prova in vista della discesa di venerdì a Beaver Creek

Biathlon. Baserga finisce settima a Oestersund

BiathlonBaserga finisce settima a Oestersund

Ecco in quali discipline. Atleti russi e bielorussi ammessi alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Ecco in quali disciplineAtleti russi e bielorussi ammessi alle Olimpiadi di Milano-Cortina