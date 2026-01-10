  1. Clienti privati
Raccoglimento sulle piste Minuto di silenzio per Crans-Montana anche ad Adelboden

SDA

10.1.2026 - 11:28

Anche ad Adelboden (BE) si commemorano le vittime del rogo di Capodanno a Crans-Montana (VS).
Keystone

Numerose persone hanno osservato un minuto di silenzio per le vittime dell'incendio di Crans-Montana, questa mattina alle 10.21, prima dell'inizio della prima manche dello slalom gigante maschile della Coppa del Mondo di sci ad Adelboden.

Keystone-SDA

10.01.2026, 11:28

10.01.2026, 11:35

Già ieri, le celebrazioni per l'apertura delle gare di Coppa del Mondo di sci erano state volutamente ridotte al minimo per rispetto dei 40 morti e dei 116 feriti della notte di Capodanno. Gli organizzatori hanno voluto così dare un segno di solidarietà e creare uno spazio di riflessione, come avevano comunicato in precedenza.

Nelle vicinanze delle piste della Coppa del Mondo, nella cappella di Boden, è stato allestito un luogo di silenzio. Le attività commerciali e i ristoranti del villaggio dell'Oberland bernese sono rimasti aperti. Il programma delle gare si svolgerà come previsto nel fine settimana, ma sarà accompagnato da momenti di commemorazione.

