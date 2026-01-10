Numerose persone hanno osservato un minuto di silenzio per le vittime dell'incendio di Crans-Montana, questa mattina alle 10.21, prima dell'inizio della prima manche dello slalom gigante maschile della Coppa del Mondo di sci ad Adelboden.
Già ieri, le celebrazioni per l'apertura delle gare di Coppa del Mondo di sci erano state volutamente ridotte al minimo per rispetto dei 40 morti e dei 116 feriti della notte di Capodanno. Gli organizzatori hanno voluto così dare un segno di solidarietà e creare uno spazio di riflessione, come avevano comunicato in precedenza.
Nelle vicinanze delle piste della Coppa del Mondo, nella cappella di Boden, è stato allestito un luogo di silenzio. Le attività commerciali e i ristoranti del villaggio dell'Oberland bernese sono rimasti aperti. Il programma delle gare si svolgerà come previsto nel fine settimana, ma sarà accompagnato da momenti di commemorazione.